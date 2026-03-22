Elche chấm dứt chuỗi trận không thắng năm 2026

Elche đã thoát khỏi khu vực xuống hạng ở La Liga bằng chiến thắng 2-1 trước Mallorca vào thứ Bảy, đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong năm nay. Trong khi Sevilla tiếp tục gặp khó khăn với thất bại 0-2 trên sân nhà trước Valencia.

Mallorca vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Pablo Torre ở phút 58, nhưng Elche ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút ở hiệp 2 để giành chiến thắng ngược dòng, với các bàn thắng của Rafa Mir ở phút 62 và Tete Morente ở phút 71. Kết quả này giúp Elche vươn lên vị trí thứ 16, hơn khu vực xuống hạng 1 điểm. trong khi Mallorca rơi vào khu vực xuống hạng khi tụt xuống vị trí thứ 18.

Trước đó, Elche chưa thắng trận nào trên mọi đấu trường kể từ ngày 21-12, đã thua 8 trong 12 trận gần nhất và có 4 trận hòa. “Ba tháng không thắng, thật không thể tin được”, HLV Eder Sarabia của Elche nói. “Mùa đông vừa qua thật khó khăn đối với chúng tôi ở Elche”.

Trong khi đó, Sevilla thất thủ ngay trên sân nhà trước Valencia khi Hugo Duro và Largie Ramazani ghi bàn trong hiệp một. Valencia đã vươn lên vị trí thứ 11 với chiến thắng thứ 4 trong 6 trận đấu. Trong khi Sevilla chỉ có một chiến thắng trong 7 trận gần nhất, vẫn giữ khoảng cách 3 điểm so với nhóm cuối bảng. “Chúng tôi không thể chơi như thế này”, tiền vệ Djibril Sow của Sevilla nói. “Bây giờ chúng tôi có một loạt trận chung kết phía trước và chúng tôi phải cải thiện. Mục tiêu của chúng tôi là chiến đấu để trụ hạng”.

Hai pha va chạm liên tiếp trong trận đấu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hậu vệ Jose Luis Gaya của Valencia và tiền đạo Juanlu của Sevilla đã phải được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương đầu sau 2 lần va chạm với nhau trong hiệp một. Các cầu thủ tiếp tục thi đấu sau những pha va chạm nhưng cuối cùng đã được thay người.

Các kết quả khác. Espanyol kéo dài chuỗi trận không thắng trong năm 2026 lên 12 trận sau thất bại 1-2 trên sân nhà trước Getafe. Getafe vươn lên vị trí thứ 8, hơn Espanyol 2 bậc. Trong khi Osasuna đánh bại Girona 1-0 với bàn thắng ở phút 80 của Ante Budimir, chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng. Trong trận đấu giữa 2 đội cuối bảng, Levante (thứ 19) đánh bại Oviedo (thứ 20) với tỷ số 4-2 trên sân nhà.

Trước đó, Villarreal vượt qua Real Sociedad 3-1 và hoàn thành cú đúp chiến thắng trước đội bóng xứ Basque lần đầu tiên tại La Liga kể từ mùa giải 2016-2017. Đây là chiến thắng thứ 12 của Villarreal trong 15 trận đấu tại Estadio de la Ceramica mùa này, với 2 thất bại là trước Real Madrid và Barcelona. “Tàu ngầm vàng” vươn lên vị trí thứ 3, hơn một điểm so với Atletico Madrid, đội sẽ chơi trên sân đối thủ truyền kiếp Real Madrid vào Chủ nhật.

THANH TUẤN