Mbappe lên tiếng xung quanh tranh cãi về chấn thương đầu gối

Kylian Mbappe khẳng định “một số thông tin sai lệch” về tình trạng chấn thương đầu gối của anh.

Tiền đạo người Pháp đã vào sân từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu gần nhất của Real Madrid - bao gồm cả trận thắng ngược dòng 3-2 trước Atletico Madrid hôm Chủ nhật - sau 3 tuần rưỡi nghỉ thi đấu vì bong gân đầu gối trái - một chấn thương đã gây rắc rối cho anh kể từ cuối năm ngoái. Real Madrid xác nhận Mbappe tái phát chấn thương đầu gối vào đầu tháng 3, CLB cho biết họ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn.

Tại một sự kiện quảng bá ở Pháp, Mbappe nhấn mạnh với tờ AS: “Đầu gối của tôi ổn. Nó đang tốt hơn. Mọi chuyện đang tiến triển khá tốt, và tôi biết đã có rất nhiều suy đoán về nó và một số thông tin sai lệch đã được lan truyền. Đó là cuộc sống của một vận động viên hàng đầu, và chúng tôi đã quen với việc mọi người nói những điều mà không xác minh hoặc không có cơ sở thực tế”.

Tuyển thủ Pháp đã bị chỉ trích tại thủ đô Tây Ban Nha vì trở về nhà một tuần để tham khảo ý kiến ​​thứ 2 về chấn thương. Nhưng Mbappe tiết lộ chính tại Paris, anh đã tìm ra nguyên nhân của chấn thương đầu gối dai dẳng: “Tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đã có cơ hội được chẩn đoán chính xác ở Paris. Và cùng nhau, chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch để tôi trở lại phong độ tốt nhất với Real Madrid, và cũng hướng là để hướng đến World Cup”.

Mbappe bác bỏ ý kiến rằng anh đang tự bảo vệ mình cho World Cup mùa hè này.

Nhà vô địch World Cup 2018 có tên trong đội tuyển Pháp tham dự 2 trận giao hữu vào cuối tháng 3 tại Mỹ - gặp Brazil vào ngày 26-3, và Colombia vào ngày 29-3. Trước ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Mbappe là anh đang tự bảo vệ mình cho World Cup mùa hè này. Mbappe nói: “Tôi đã chơi ở 2 kỳ World Cup. Tôi đã vô địch một lần và vào chung kết lần khác. Và tôi đã chuẩn bị cho World Cup như thế nào? Cách chuẩn bị tốt nhất với tôi đó là thi đấu, ghi bàn, giành danh hiệu và chiến đấu đến phút cuối cùng cho CLB của mình. Tôi sẽ không thay đổi cách chuẩn bị của mình. Năm nay tôi sẽ làm điều tương tự để đạt phong độ cao nhất. Tôi hy vọng sẽ lại giành chiến thắng”.

Một lời chỉ trích khác là Real Madrid đã xử lý sai chấn thương của Mbappe, khi anh vẫn phải thi đấu trong tình trạng đau đớn thường xuyên. Tuy nhiên, Mbappe đã lên tiếng bảo vệ cách xử lý tình huống của Los Blancos: “CLB và cầu thủ đã xử lý vấn đề này theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi liên lạc thường xuyên. Không có tranh cãi gì cả. Điều đó là sai. Tôi chưa bao giờ từ chối thi đấu cho đội tuyển Pháp”.

