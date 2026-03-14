Mbappe tiếp tục vắng mặt khi Real Madrid tiếp đón Elche

Real Madrid tiếp đón đội đang đứng sát khu vực nguy hiểm Elche vào thứ Bảy là cơ hội để thu hẹp cách biệt với ngôi đầu La Liga của Barcelona, nhưng họ sẽ cần nỗ lực nhiều hơn trong bối cảnh chân sút số 1 Kylian Mbappe chưa bình phục hoàn toàn.

Mbappe bị bong gân đầu gối trái từ cuối tháng 12, đã không thi đấu kể từ khi rút khỏi đội hình gặp Benfica ở trận lượt về vòng play-off Champions League vào ngày 25-2. Tiền đạo người Pháp đã ghi 38 bàn thắng trong 33 lần ra sân cho CLB của mình mùa này. Tuy nhiên, dù Mbappe phải ngồi ngoài và một số cầu thủ chủ chốt khác vắng mặt, Real Madrid vẫn xuất sắc đánh bại Man.City 3-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Santiago Bernabeu hôm thứ Tư, nhờ cú hat-trick của Federico Valverde.

Real Madrid sẽ làm khách tại Man.City trong trận lượt về vào thứ Ba tuần tới, tuy nhiên, họ cần hướng sự tập trung trở lại cuộc đua khốc liệt ở La Liga. Đội bóng của Arbeloa hiện kém 4 điểm so với ngôi đầu của Barcelona, khi giải chỉ còn 11 vòng đấu nữa. Mặc dù Elche có vẻ là đối thủ dễ dàng cho Real Madrid, nhưng CLB nhỏ phía nam này đã cầm hòa đối thủ hùng mạnh với tỷ số 2-2 trên sân nhà hồi tháng 11. Cũng cần nhớ, trước chiến thắng nhọc nhằn Celta Vigo ở vòng đấu gần nhất, Real Madrid đã thua liên tiếp 2 trận ở La Liga - trước Getafe trên sân nhà, và Osasuna trên sân khách.

Và Arbeloa xác nhận Mbappe chỉ đủ sức khỏe để đối đầu với Man.City ở Champions League. “Cậu ấy đang hồi phục từng ngày”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo. “Cậu ấy sẽ không có mặt vào ngày mai (thứ Bảy, trong trận đấu La Liga với Elche), nhưng tôi tin tưởng cậu ấy sẽ có mặt trong chuyến đi đến Manchester”.

Trong khi đó, ra sân vào Chủ nhật, Barcelona sẽ tìm cách phục thù trận thua 1-4 trước Sevilla hồi tháng 10 - thất bại nặng nề nhất của họ ở La Liga mùa này. Trong trận thua đó, Barcelona thiếu vắng 2 tiền đạo bị chấn thương là Lamine Yamal và Raphinha. Nhưng giờ đây họ đều sẵn sàng góp mặt trên hàng công, đặc biệt khi Yamal đang có phong độ cực tốt. Ngôi sao 18 tuổi này đã ghi 7 bàn trong 7 trận đấu gần nhất ở La Liga, và anh đã thực hiện thành công quả phạt đền trong tình huống nhiều áp lực để giúp đội giành được trận hòa 1-1 trước Newcastle ở vòng 1/8 Champions League hôm thứ Ba.

Danh sách chấn thương của Barcelona đang bao gồm 2 hậu vệ cánh đá chủ chốt Jules Kounde và Alejandro Balde. Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ phải thắng để duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch, 3 điểm vào Chủ nhật cũng sẽ là lời chào mừng vị tân Chủ tịch của nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo - Barcelona sẽ tổ chức bầu cử Chủ tịch CLB vào Chủ nhật.

THANH TUẤN