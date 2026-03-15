Valverde lại ghi bàn giúp Real Madrid thắng dễ 4-1 trước Elche

Tiền vệ Federico Valverde tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng của mình bằng bàn thắng thứ 5 trong 3 trận đấu, giúp Real Madrid đánh bại Elche với tỷ số 4-1 tại La Liga hôm thứ Bảy, trong khi Arda Guler ghi thêm một bàn thắng muộn ngoạn mục từ 70 mét.

Sau khi Antonio Rudiger mở tỷ số ở phút 39, Valverde ghi bàn bằng cú sút cong bằng chân phải từ rìa vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Điều đó diễn ra 3 ngày sau cú hat-trick đáng nhớ của tiền vệ người Uruguay trong chiến thắng 3-0 trước Man.City ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Valverde cũng ghi bàn thắng muộn mang về chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo ở vòng đấu La Liga gần nhất.

Tiền vệ 27 tuổi đã là một cầu thủ chủ chốt của Real Madrid trong nhiều năm qua, nổi tiếng với vai trò là một tiền vệ cần cù cũng như sở hữu những cú sút xa mạnh mẽ từ các tình huống mở và đá phạt. Nhưng gần đây, anh đã nâng cao khả năng ghi bàn của mình, khi cả 7 bàn thắng của mùa giải này đến kể từ đầu năm 2026, đúng vào thời điểm Real Madrid cần sự hỗ trợ ở khâu này khi Kylian Mbappe và Jude Bellingham chấn thương. “Tôi không ngạc nhiên vì tôi biết Federico Valverde có khả năng làm được những gì”, tiền đạo Brahim Diaz của Real Madrid nói. “Thật vinh dự khi được làm đồng đội với anh ấy, tôi chắc chắn rằng nếu tiếp tục sút bóng, anh ấy sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa”.

Sau khi Dean Huijsen nâng tỷ số lên 3-1, trận đấu chứng kiến Guler ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải La Liga, với cú sút xa từ khá sâu trong phần sân của đội mình. Tiền vệ 21 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận thấy thủ môn Matias Dituro của Elche rời khỏi khung thành và không ngần ngại tung cú sút dài bằng chân trái, bóng bay vút qua đầu thủ môn tội nghiệp và nảy một lần trước khi đi vào lưới. Sân vận động Santiago Bernabeu bùng nổ trong tiếng vỗ tay cho bàn thắng đáng nhớ này. “Tôi thấy mọi người đều ôm đầu kinh ngạc. Thật không thể tin được khi ghi bàn từ khoảng cách 70 mét. Bàn thắng đó xứng đáng với giá vé xem trận đấu”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid.

Chiến thắng tại Bernabeu giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách xuống còn một điểm so với đội đầu bảng Barcelona, đội tiếp đón Sevilla vào Chủ nhật. Tiếp theo, Real Madrid sẽ hành quân đến Anh để đối đầu với Man.City trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào thứ Ba. Đội bóng của Arbeloa đang nắm lợi thế lớn từ tỷ số 3-0.

Ở các diễn biến khác. Atletico Madrid ghi bàn thắng sớm nhờ công của hậu vệ cánh Nahuel Molina, và giữ vững tỷ số 1-0 trước Getafe vốn chỉ còn 10 người để tiếp tục giữ vị trí thứ 3. Hậu vệ Abdel Abqar của Getafe bị đuổi khỏi sân bằng thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55 vì hành vi… véo bộ phận sinh dục của Alexander Sorloth bên phía Atletico. Abqar sau đó cho biết anh không cố ý làm vậy.

Ngoài ra, đội cuối bảng Real Oviedo vẫn giữ vững hy vọng trụ hạng bằng chiến thắng 1-0 trước Valencia. Trong khi Girona đánh bại Athletic Bilbao 3-0 trên sân nhà.

THANH TUẤN