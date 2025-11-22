Tiết lộ: Barcelona từng yêu cầu Lewandowski… ngừng ghi bàn

Sebastian Staszewski, tác giả cuốn sách mới về Robert Lewandowski (Lewandowski. The Real Deal) đã tiết lộ rằng tiền đạo kỳ cựu người Ba Lan được cho là đã được yêu cầu ngừng ghi bàn trong 2 trận đấu cuối cùng của mùa giải La Liga 2022-2023.

Barcelona yêu cầu Robert Lewandowski ngừng ghi bàn có vẻ nên được xem là lời nói đùa. Ảnh: Football.fr

Barcelona vô địch mùa giải đó, và với 23 bàn thắng của Lewandowski, một thành viên hội đồng quản trị được cho là lo ngại rằng việc anh đạt 25 bàn sẽ kích hoạt khoản tiền thưởng 2,5 triệu EUR cho Bayern Munich. Lewandowski không ghi thêm bàn nào trong 2 trận đấu cuối cùng đó, mặc dù anh vẫn giành được giải Vua phá lưới “Pichichi” với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu La Liga, xếp trên Karim Benzema.

“Thật sốc, và đúng là như vậy đối với Robert. Anh ấy chưa bao giờ nhận được yêu cầu như thế này trước đây. Anh ấy là một tiền đạo, và mọi người đều yêu cầu anh ấy ghi bàn, chứ không phải không ghi bàn”, Staszewski giải thích.

Mặc dù câu chuyện đã gây xôn xao dư luận, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, nhiều nghi vấn đã nảy sinh. Trong đó, Barca có những lựa chọn đơn giản hơn nhiều so với việc yêu cầu một tiền đạo đẳng cấp thế giới phải chủ động giữ bóng. CLB có thể cho Lewandowski nghỉ ngơi một hoặc cả 2 trận, tránh mọi sự bối rối tiềm ẩn nếu anh cố tình bỏ lỡ một cơ hội dễ dàng, hoặc tránh rủi ro tài chính nếu cuối cùng anh vẫn ghi bàn. Ngoài ra, xét đến việc Lewandowski đã sút trúng cột dọc trong cả 2 trận đấu, có vẻ như anh đã không làm theo yêu cầu, hoặc anh chẳng được yêu cầu dừng ghi bàn.

Nhưng Staszewski vẫn kiên định với phiên bản sự kiện của mình, khi nói với Diario SPORT: “Tôi đã xác nhận điều đó với 3 nguồn tin. Tôi không thể cho bạn biết ai đã ở văn phòng đó khi họ yêu cầu Lewy không ghi thêm bàn thắng nào nữa. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng Laporta không có mặt ở đó. Có những người quan trọng ở đó”.

Nếu thật sự sự việc này đã xảy ra, vị thành viên hội đồng quản trị đó thực sự đã nói ra yêu cầu đó, thì có khả năng đó chỉ là lời nói đùa hơn là những gì đang được trình bày.

THANH TUẤN