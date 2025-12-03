Barcelona và chiến thắng “có thể quyết định chức vô địch” trước Atletico

Barcelona ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 3-1 để tạo ra 4 điểm nhiều hơn Real Madrid.

Alex Baena đã đưa Atletico vươn lên dẫn trước ở phút 19 nhưng Raphinha, trong lần đá chính thứ 2 kể từ khi trở lại sau 2 tháng chấn thương, đã gỡ hòa cho Barca chỉ 7 phút sau đó, anh vượt qua Jan Oblak sau đường chuyền của Pedri. Bất chấp mối đe dọa của Atletico từ các đường chuyền ra phía sau hàng hòng ngự dâng cao của chủ nhà, cùng với việc tiền đạo Robert Lewandowski đã sút hỏng phạt đền trước giờ nghỉ giải lao, Barca vẫn thành công khi Dani Olmo ghi bàn ở phút 65, và Ferran Torres ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang tự tin hơn qua từng trận đấu”, Raphinha nói với các phóng viên sau khi Barca nới rộng khoảng cách với Real Madrid - đội sẽ chịu thêm áp lực khi làm khách tại Athletic Bilbao vào thứ Tư - đồng thời nới rộng khoảng cách với Atletico lên 6 điểm. “Chúng tôi biết hôm nay là một trận đấu lớn ở La Liga. Đây là kiểu chiến thắng có thể quyết định cuộc đua vô địch. Nếu chúng tôi tiếp tục giành điểm qua từng trận, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều”.

Trong khi HLV Hansi Flick của Barca rất vui mừng khi có thể tin tưởng Raphinha một lần nữa, sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp kể từ trận thua Real Madrid vào cuối tháng 10. “Rapha là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi”, Flick phát biểu trong một cuộc họp báo. “Khi cậu ấy vào sân, cậu ấy làm tăng mức độ năng động và cường độ của trận đấu. Mọi người đều được hưởng lợi bởi điều đó, bạn có thể thấy điều đó trên sân. Ngoài ra, những điều tích cực mà cậu ấy mang lại cho chúng tôi hôm nay thật tuyệt vời và rất quan trọng”.

Raphinha ca ngợi đây là kiểu chiến thắng có thể quyết định cuộc đua vô địch La Liga.

“Là một đội bóng, tôi nghĩ đây là một trong những trận đấu hay nhất mùa giải”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Tôi trân trọng những gì tôi đã chứng kiến ​​trong suốt 90 phút. Tôi cũng nghĩ 3 điểm giành được cũng rất quan trọng. Đó là bước tiến tiếp theo. Chúng tôi đang trở lại phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã cải thiện rất nhiều yếu tố cần thiết và điều này thực sự rất đáng mừng”.

Sự trở lại của Raphinha đã tiếp thêm năng lượng cho lối chơi của Barca, điều mà họ đã thiếu hụt khi cầu thủ người Brazil này bị chấn thương. Trong khi Pedri, người có lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 10, cũng đã tăng cường khả năng kiểm soát hàng tiền vệ. Bộ đôi này đều phải rời sân ở phút 70, nhưng Flick tiết lộ rằng đó chỉ là do mệt mỏi, mặc dù Olmo có thể phải ngồi ngoài một thời gian sau khi bị chấn thương vai trong quá trình ghi bàn thắng thứ hai cho Barca. Tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ trải qua các bài kiểm tra bổ sung vào thứ Tư để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Sau khi Raphinha và Pedri được thay ra - khi Barca kết thúc trận đấu với hàng tiền vệ 3 người Eric Garcia, Marc Casado và Dro Fernandez - Atletico đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Các cầu thủ dự bị Thiago Almada và Antoine Griezmann đều bỏ lỡ những cơ hội tốt để gỡ hòa, trước khi bàn thắng muộn của Torres gây nên thất bại đầu tiên cho Atletico kể từ khi họ thua Espanyol vào tuần đầu tiên của mùa giải. “Tôi thích màn trình diễn của đội hôm nay, nên tôi ổn”, HLV Diego Simeone của Atletico nói. “Các chàng trai đã cống hiến hết mình. Tôi thích thái độ thi đấu của họ ở những phút cuối, chơi không sợ hãi và luôn tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong suốt trận đấu. Chúng tôi khởi đầu với quyết tâm, pressing tốt, ghi bàn, rồi họ tạo ra mối nguy hiểm bằng những đường chuyền vào trong qua các tuyến. Chúng tôi đã nói về điều đó trong giờ nghỉ giải lao. Họ chơi tốt hơn ở đầu hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi đã có 3 cơ hội tốt để ghi bàn gỡ hòa nhưng không thể tận dụng. Cuối cùng, với bàn thắng thứ 3, tôi không nghĩ tỷ số 3-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu”.

HLV Diego Simeone cho biết ông không thể tin được Raphinha lại chưa giành được những giải thưởng cá nhân lớn nhất trong trận đấu nhờ màn trình diễn của anh dưới thời Hansi Flick. “Tôi yêu mến cậu ấy”, Simeone nói. “Cậu ấy làm được tất cả. Cậu ấy chơi ở cánh, hậu vệ cánh, ở trung tâm, cậu ấy ghi bàn, cậu ấy gây áp lực. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không giành được Quả bóng Vàng”.

THANH TUẤN