Tương lai của Raphinha tại Barcelona chưa rõ ràng

Raphinha khẳng định anh muốn ở lại Barcelona, nhưng năm 2026 có thể là một quyết định phức tạp. Tương lai của cầu thủ người Brazil không được quyết định từ sự cam kết của bản thân, nó còn phụ thuộc vào nhưng sự cám dỗ và một thỏa thuận ngầm.

Raphinha khẳng định muốn ở lại Barcelona nhưng năm 2026 có thể là một quyết định phức tạp.

Phong độ gần đây của Raphinha đã mang đến cho Barcelona một cú hích đáng mừng vào thời điểm quan trọng của mùa giải. Màn trình diễn xuất sắc nhất trận của anh trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid, nổi bật với bàn gỡ hòa làm thay đổi cục diện, đã nhấn mạnh vẻ mạnh mẽ của anh kể từ khi trở lại sau chấn thương cơ kéo dài 2 tháng. Màn ăn mừng của Raphinha, hướng thẳng về phía đỉnh áo, như một lời nhắc nhở công khai khác về nơi trái tim anh thuộc về. Trong mọi cuộc trò chuyện công khai, anh cũng đều lặp lại câu nói: “Chỉ có Barca”.

Sự cam kết của ngôi sao 28 tuổi cũng thể hiện rõ ràng ở hậu trường. Các nhà báo thân cận với đội bóng mô tả anh là người hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống thường nhật. Như nhà báo Xavi Campos đã nhận xét: “Tôi thấy anh ấy rất thoải mái, rất hòa nhập, rất gắn bó và rất tận tâm”. Tuy nhiên, các báo cáo xuất hiện trong tuần này cho thấy tình hình của cầu thủ chạy cánh này có thể phức tạp hơn lập trường công khai của anh.

Theo Barca Reservat của Đài phát thanh Catalunya, đã có một thỏa thuận bằng lời nói giữa Raphinha, Deco và CLB được thiết lập trong quá trình gia hạn hợp đồng của anh mùa giải trước. Mặc dù hợp đồng có thời hạn đến năm 2028, nhưng Raphinha được cho là đã đồng ý với các điều khoản giúp anh dễ dàng chấp nhận một động thái chuyển nhượng béo bở đến Saudi Arabia sau World Cup 2026, nếu anh quyết định theo đuổi một trong số đó.

Raphinha được phép chấp nhận một động thái chuyển nhượng béo bở đến Saudi Arabia sau World Cup 2026.

Campos giải thích bối cảnh của thỏa thuận đó: “Anh ấy còn hợp đồng đến năm 2028, anh ấy đã gia hạn mùa trước, nhưng anh ấy đã cân nhắc đến việc đến Saudi Arabia từ lâu. Và khi gia hạn, anh ấy đã đồng ý với Deco và Barca về một số điều kiện có thể giúp anh ấy dễ dàng rời đi đến Saudi Arabia vào mùa hè tới, năm 2026, sau World Cup”.

Ông nói thêm rằng đây không phải là trường hợp chỉ có một CLB duy nhất thúc đẩy nỗ lự ký với Raphinha: “Anh ấy không chỉ nhận được một lời đề nghị: anh ấy có nhiều hơn một lời đề nghị, và với số tiền khổng lồ. Những lời đề nghị đang được thảo luận, Raphinha đã công khai nói về điều đó”.

Theo Diario SPORT, Raphinha hiện không có người đại diện và tiếp tục từ chối các công ty đại diện muốn làm đại diện cho anh, khẳng định anh không muốn bất kỳ ai đàm phán về việc ra đi. Hiện tại, CLB cũng coi anh là một phần quan trọng của đội bóng dưới thời Hansi Flick, và những người theo dõi anh hàng ngày đều nhận xét rằng anh có vẻ ổn định và năng động. Tuy nhiên, quy mô của các đề xuất từ ​​Saudi Arabia, như chính Campos cũng thừa nhận, là một sức hút “có thể khiến bất kỳ ai cũng phải do dự”.

THANH TUẤN