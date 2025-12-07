Ferran Torres lập hat-trick, Barcelona gia tăng cách biệt

Ferran Torres lập hat-trick giúp Barcelona đè bẹp Real Betis 5-3 vào thứ Bảy.

HLV Hansi Flick đã quyết định xoay tua đội hình so với trận thắng Atletico Madrid vào giữa tuần, với mục tiêu hướng đến trận đấu quan trọng tại Champions League với Eintracht Frankfurt vào thứ Ba. Nhà cầm quân người Đức đã cho tân binh trẻ Roony Bardghji lần thứ 3 được đá chính ở cánh phải và Torres đá tiền đạo thay cho Robert Lewandowski, đồng thời đưa ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal vào vị trí tiền vệ tấn công trung tâm.

Cựu tiền đạo của Man.United, Antony đã gây sốc bằng bàn mở tỷ số cho Real Betis ngay từ phút thứ 6, nhưng không ngờ chính đội chủ nhà lại để bản thân cuốn vào thế trận quật khởi điên rồ của vị khách. Jules Kounde mắc lỗi vị trí trong bàn thua, nhưng hậu vệ người Pháp đã chuộc lỗi để giúp Barca gỡ hòa 5 phút sau đó, khi phối hợp để Torres dứt điểm chính xác kết thúc pha phối hợp đồng đội sắc bén. Phút 13, Torres lại ghi bàn thắng tương tự từ đường chuyền của Bardghji, và Barca không bao giờ ngoảnh lại phía sau.

Bardghji tự mình ghi bàn thắng thứ 3 sau đường chuyền thuận lợi của Pedri, cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi người Thụy Điển đã dứt điểm một cách đầy tự tin ở phút 31 - ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca. Torres đã hoàn tất cú hat-trick của mình ở phút 40, với một chút may mắn khi cú sút của anh đi đổi hướng. Đây là cú hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp của Torres - người cũng đã ghi 3 bàn vào lưới Betis trong chiến thắng 4-2 năm ngoái. Torres hiện dẫn đầu Barca về số bàn thắng trên mọi đấu trường với 13 lần lập công, trong đó 11 bàn thắng tại La Liga sau 15 vòng đấu đã vượt qua con số 10 bàn của anh tại giải đấu này trong cả mùa giải trước.

Ngôi sao tuổi teen Lamine Yamal tự tin thử sức ở vị trí tiền vệ tấn công trung tâm.

Torres đã trưởng thành từ một cầu thủ dự bị để trở thành tiền đạo được Hansi Flick sử dụng nhiều nhất. Tiền đạo người Tây Ban Nha có số lần ra sân nhiều hơn Robert Lewandowski, người đã 37 tuổi và đang bị hạn chế thời gian thi đấu. “Tôi đã biết mình có thể đá chính ở Barca và chiến đấu cho vị trí này”, Torres nói. “Ghi bàn là điều một tiền đạo phải làm ở Barca, và tôi đang hướng tới nhiều bàn thắng hơn nữa. Sau đó, quan trọng hơn cả, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa như một tập thể. Hôm nay, khả năng phản ứng toàn đội sau bàn thắng sớm của họ thật tuyệt vời”.

Yamal ghi bàn thắng thứ 5 cho Barca từ chấm phạt đền ở phút 59, trước khi Diego Llorente và và Cucho Hernandez ghi những bàn thắng an ủi cho Real Betis trong những phút cuối. Barca vươn lên dẫn đầu La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid, đội sẽ tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật. “Chúng tôi đang chiến đấu và các cầu thủ của tôi đã kiệt sức, vì vậy cuối cùng không phải ai cũng đạt 100% phong độ, và điều này là bình thường”, Flick nói với các phóng viên. “Hôm nay là một ngày tích cực. Thực sự tích cực và xin gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ của tôi”.

Trận đấu này có một sự đổi mới về mặt chiến thuật của Barca: Yamal dành phần lớn thời gian trận đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, sáng tạo thay vì chạy cánh phải. Ngôi sao 18 tuổi vẫn giữ được sự ăn ý với các đồng đội, tham gia vào pha phối hợp dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Torres. Flick cho biết ông đã hỏi Yamal liệu anh đã sẵn sàng chơi ở vị trí “số 10” hay chưa, và Yamal đồng ý. “Cậu ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời và điều đó mang lại cho chúng tôi thêm lựa chọn”, Flick nói.

THANH TUẤN