Tiền vệ 18 tuổi Franco Mastantuono muốn một suất dự World Cup “trong mơ” cùng tuyển Argentina

Tiền vệ trẻ Franco Mastantuono của Argentina đã, đang nhanh chóng vươn lên tầm cao mới của bóng đá chuyên nghiệp với cả CLB Real Madrid lẫn Đội tuyển Argentina, một bước tiến giúp anh nhắm đến một suất trong đội hình tham dự World Cup 2026 khi mới chỉ 18 tuổi.

Mastantuono trong lần ra mắt tuyển Argentina

Trả lời phỏng vấn với ESPN, Mastantuono đã gọi cơ hội được sát cánh cùng các Nhà Đương kim vô địch thế giới tại kỳ FIFA World Cup 2026 (sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ - Hoa Kỳ, Mexico và cả Canada vào mùa Hè năm sau) là “một giấc mơ” khó tin nổi và cũng vô cùng tuyệt vời.

"Đó sẽ là một giấc mơ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể tham dự World Cup 2026. Tôi từng bước thực hiện điều đó. Tôi có thể chơi ở đó khi mới 18 tuổi; đó sẽ là giấc mơ tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất thoải mái với tập thể. Lọt vào đội hình World Cup là mục tiêu của tôi!”.

HLV trưởng Đội tuyển Argentina, ông Lionel Scaloni, đã đưa Mastantuono vào danh sách ĐTQG, bao gồm cả việc anh được triệu tập trong 2 trận đấu gần đây nhất - tại Vòng loại World Cup Khu vực CONMEBOL. Mastantuono đã ra sân thi đấu 3 trận cho Albiceleste, và lần đầu tiên anh được đá chính là ở trong chiến thắng 1-0 trước Chile vào ngày 5-6-2025.

Với việc Lionel Messi phải vắng mặt trong trận đấu với Ecuador hồi tháng 9 rồi, Scaloni đã giao cho Mastantuono chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của tuyển Argentina, một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ mà chàng trai trẻ quê ở Azul này nói rằng anh sẽ không bao giờ quên.

“Được mặc áo số 10 thật là tuyệt vời”, Mastantuono đã chia sẻ đầy hạnh phúc, “Như là tôi vẫn thường nói thì, được mặc áo số 10 của Leo, số áo mà Maradona cũng đã từng mặc, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Tôi không ngờ tới chuyện này; đó là một điều gì đó thật độc đáo”

“Và cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh mình được mặc chiếc áo đó, tôi lại cảm thấy rất xúc động. Tôi vào phòng thay đồ, đến tủ đồ số 21, và thấy tên mình nằm ở bên cạnh Julián (Alvarez mặc áo số 9), và tôi nghĩ rằng họ vốn đang trêu đùa mình. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt”.

Mastantuono chia sẻ anh đã trải nghiệm hành trình xem... Argentina vô địch World Cup 2022 khi còn là một CĐV cực trẻ và là một người hâm mộ Messi từ rất lâu rồi: “Tôi đã xăm ngày chung kết World Cup 2022 lên người. Đó là một cách để nhớ về ĐTQG Argentina, nhưng đặc biệt là về chặng đường chông gai Leo phải trải qua để giành chức vô địch. Đó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với chúng tôi",

Mastantuono tiếp tục nói với sự tự hào cao độ: “Còn giờ đây thì, có Messi làm đồng đội là điều tuyệt vời nhất. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ anh ấy. Tôi luôn mơ ước được chơi bóng; tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm tất cả những điều này trong tương lai".

Tại Real Madrid, Mastantuono vốn khẳng định bản thân mình là một cầu thủ thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát và chủ yếu ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đó là một vị trí mà anh cho rằng khác biệt cả về phong cách và vị trí so với công việc của mình ở Đội tuyển Argentina.

“Tôi thích chơi rộng bên phải, hoặc ở giữa, nhưng tôi sẽ chơi ở bất cứ vị trí nào cần thiết, thậm chí là cả trung vệ”, Mastantuono nói đùa, đồng thời lưu ý một điểm khác biệt về chiến thuật quan trọng giữa hai đội, “Sự khác biệt giữa Real Madrid và Argentina, xét về lối chơi, rất rõ ràng. Ở CLB, chúng tôi cố gắng chơi trực diện hơn, trong khi ở ĐTQG, chúng tôi chơi bóng nhiều hơn, và kiểm soát bóng nhiều hơn”.

Tuyển Argentina của Mastantuono sẽ lần lượt đá các trận giao hữu với tuyển Venezuela và tuyển Puerto Rico vào sáng mai, thứ Bảy 11-10-2025 và rạng sáng thứ Ba tuần sau, ngày 14-10-2025.

Đ.Hg.