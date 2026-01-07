Rakan Al Ghamdi tự hào khi ghi bàn giúp U23 Saudi Arabia thắng U23 Kyrzystan

Rakan Al Ghamdi đang trở thành tâm điểm sự chú ý khi tiền đạo này lại một lần nữa tạo nên màn trình diễn xuất sắc giúp U23 Saudi Arabia giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan trong trận đấu thuộc bảng A của VCK U23 châu Á 2026 ngay tại sân nhà.

Al Ghamdi tỏa sáng

Tiền đạo 20 tuổi đang chơi cho Al-Nassr của Cristiano Ronaldo này lại một lần nữa tạo nên khoảnh khắc quyết định, và cứu nguy cho đội bóng chủ nhà bằng một cú sút tuyệt đẹp mắt phút thứ 88, ấn định chiến thắng tại SVĐ Abdullah Al Faisal Sports City.

Trước đó, đội bóng Tân binh của AFC U23 Asian Cup - U23 Kyrgyzstan - đã gây ra biết bao khó khăn cho U23 Saudi Arabia ở trong suốt trận đấu, với thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov phong độ rất xuất sắc, anh này có một pha cứu thua tuyệt vời khi cản phá cú sút phạt đền của Musab Al Juwayr phút thứ 77, cùng nhiều pha cứu thua khác nữa...

Al Ghamdi, người mới vừa có trận ra mắt đội 1 của CLB Al Nassr - tại Giải đấu châu Á là AFC Champions League Two 2025-2026 hồi tháng 12 rồi, là một tài năng tương lai của bóng đá quốc gia Vùng Vịnh, có bày tỏ niềm vui sướng với chiến thắng này.

“Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho giải đấu. Chúng tôi đã giành được 3 điểm tối quan trọng và những gì sắp tới hẳn sẽ còn tốt hơn nữa!”, tiền đạo cao 1 mét 97 cho biết, “Mặc dù là khởi đầu rất khó khăn, nhưng tất cả chúng tôi đã vượt qua được những thử thách. Tôi dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người dân đất nước Saudi Arabia!”.

“Mọi người đều đã cống hiến hết mình trên sân và sự cổ vũ của người hâm mộ đã tạo nên sự khác biệt to lớn. Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau và cả nỗ lực hết sức để hạn chế cơ hội của đối thủ. May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp!”, Al Ghamdi hào hứng cho biết khi anh và các động đội có 3 điểm đầu tiên.

Al Ghamdi bắt đầu sự nghiệp tại Học viện bóng đá trẻ của Al Nassr trước khi chuyển lên đội 1 tại đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026, anh vào sân thay người ở phút 62 cho Kingsley Coman trong trận đấu với lại CLB Al Zawraa của Iraq.

Anh đã khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế, ghi bàn trong trận chung kết U23 Gulf Cup 2025 gặp Iraq, càng khẳng định thêm danh tiếng của mình là một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng và sẽ hướng đến việc tỏa sáng trong trận đấu với U23 Jordan (vừa thua U23 Việt Nam) vào thứ Sáu tới.

Đ.Hg.