Tiêu điểm bóng đá

Rakan Al Ghamdi tự hào khi ghi bàn giúp U23 Saudi Arabia thắng U23 Kyrzystan

SGGPO

Rakan Al Ghamdi đang trở thành tâm điểm sự chú ý khi tiền đạo này lại một lần nữa tạo nên màn trình diễn xuất sắc giúp U23 Saudi Arabia giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan trong trận đấu thuộc bảng A của VCK U23 châu Á 2026 ngay tại sân nhà.

Al Ghamdi tỏa sáng
Al Ghamdi tỏa sáng

Tiền đạo 20 tuổi đang chơi cho Al-Nassr của Cristiano Ronaldo này lại một lần nữa tạo nên khoảnh khắc quyết định, và cứu nguy cho đội bóng chủ nhà bằng một cú sút tuyệt đẹp mắt phút thứ 88, ấn định chiến thắng tại SVĐ Abdullah Al Faisal Sports City.

Trước đó, đội bóng Tân binh của AFC U23 Asian Cup - U23 Kyrgyzstan - đã gây ra biết bao khó khăn cho U23 Saudi Arabia ở trong suốt trận đấu, với thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov phong độ rất xuất sắc, anh này có một pha cứu thua tuyệt vời khi cản phá cú sút phạt đền của Musab Al Juwayr phút thứ 77, cùng nhiều pha cứu thua khác nữa...

Al Ghamdi, người mới vừa có trận ra mắt đội 1 của CLB Al Nassr - tại Giải đấu châu Á là AFC Champions League Two 2025-2026 hồi tháng 12 rồi, là một tài năng tương lai của bóng đá quốc gia Vùng Vịnh, có bày tỏ niềm vui sướng với chiến thắng này.

“Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho giải đấu. Chúng tôi đã giành được 3 điểm tối quan trọng và những gì sắp tới hẳn sẽ còn tốt hơn nữa!”, tiền đạo cao 1 mét 97 cho biết, “Mặc dù là khởi đầu rất khó khăn, nhưng tất cả chúng tôi đã vượt qua được những thử thách. Tôi dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người dân đất nước Saudi Arabia!”.

“Mọi người đều đã cống hiến hết mình trên sân và sự cổ vũ của người hâm mộ đã tạo nên sự khác biệt to lớn. Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng chúng tôi đã dựa vào nhau và cả nỗ lực hết sức để hạn chế cơ hội của đối thủ. May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp!”, Al Ghamdi hào hứng cho biết khi anh và các động đội có 3 điểm đầu tiên.

Al Ghamdi bắt đầu sự nghiệp tại Học viện bóng đá trẻ của Al Nassr trước khi chuyển lên đội 1 tại đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026, anh vào sân thay người ở phút 62 cho Kingsley Coman trong trận đấu với lại CLB Al Zawraa của Iraq.

Anh đã khẳng định tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế, ghi bàn trong trận chung kết U23 Gulf Cup 2025 gặp Iraq, càng khẳng định thêm danh tiếng của mình là một cầu thủ luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng và sẽ hướng đến việc tỏa sáng trong trận đấu với U23 Jordan (vừa thua U23 Việt Nam) vào thứ Sáu tới.

Tin liên quan
Đ.Hg.

Từ khóa

Rakan Al Ghamdi Al-Nassr U23 Saudi Arabia U23 Kyrzystan VCK U23 châu Á AFC U23 Asian Cup 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn