Tinh thần của những chiến binh: U23 Việt Nam vào bán kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá trẻ Việt Nam, cụm từ “bất khả chiến bại” lại được nhắc nhiều đến thế. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đầy bản lĩnh, đánh bại các đối thủ vượt trội về hình thể bằng chiến thuật hiện đại và tinh thần không lùi bước.

Minh Phúc (trái) và Đình Bắc là hai cầu thủ góp công lớn trong chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE

Từ vòng loại U23 châu Á đến thời điểm này, thầy trò Kim Sang-sik đã chơi 7 trận toàn thắng, chỉ thủng lưới 3 bàn, xếp sau cường quốc bóng đá châu Á - Nhật Bản. Nếu mở rộng thống kê, tính luôn giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, U23 Việt Nam đã thắng 15 trận liên tiếp trên mọi đấu trường chính thức - một chuỗi kết quả mà chưa đội bóng Đông Nam Á nào từng làm được.

Trong bóng đá hiện đại, sự ổn định là thước đo sức mạnh và đẳng cấp, việc giữ vững phong độ trong hơn nửa năm, với cường độ thi đấu trung bình 5 ngày một trận, là minh chứng cho một nền tảng thể lực và tổ chức bài bản. Nó phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ ở cấp đội tuyển mà còn từ hệ thống đào tạo, dinh dưỡng và phục hồi. Khi nhiều đội trẻ Đông Nam Á vẫn vận hành chủ yếu dựa vào cảm hứng và bản năng cá nhân, U23 Việt Nam đang từng bước định hình một tập thể có tổ chức và kỷ luật, đủ sức tạo ra sự khác biệt.

Khi tiếng còi mãn cuộc trận tứ kết vang lên, các cầu thủ U23 UAE đã gục xuống sân vì thất bại trước U23 Việt Nam. HLV Broli nói ở buổi họp báo sau đó: “Nhưng tôi tự hào khi cầu thủ đã cống hiến hết mình. Chúng tôi sẽ về nước với tâm trạng thanh thản”. Trước đó U23 UAE chưa từng thua U23 Việt Nam. Trong trận đấu, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã khiến những cầu thủ đến từ Tây Á chỉ còn biết tìm hy vọng bằng các pha bóng dài để tận dụng chiều cao. Nhưng thứ vũ khí đó không còn là vấn đề với U23 Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 UAE là kết quả của độ chín về cả tư duy lẫn thể chất. Dưới triều đại Kim Sang-sik, “những chiến binh sao vàng” chơi bóng với một sự điềm tĩnh đáng nể. Tờ OSEN của Hàn Quốc nhận định rằng, U23 Việt Nam đang vận hành như một khối pha lê: cứng cáp, sắc lẹm nhưng vô cùng đồng nhất. Khả năng chịu đựng áp lực và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của đội bóng này đã tiệm cận trình độ của những đội bóng hàng đầu châu lục. Với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên tới 17,9%, đứng đầu giải, U23 Việt Nam đang cho thấy sự thực dụng cần thiết.

Các cầu thủ U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước U23 UAE ở vòng tứ kết

Năm 2018, U23 Việt Nam tạo kỳ tích với các màn ngược dòng trước các đối thủ có trình độ cao hơn là U23 Iraq, U23 Qatar, trước khi rời Thường Châu (Trung Quốc) với hình ảnh đầy ấn tượng của một thế hệ cầu thủ tài năng. Năm nay, U23 Việt Nam là một phiên bản đời thực: đầy chất thép nhưng không thiếu các khoảnh khắc cảm xúc. 8 năm trước là cuộc phiêu lưu trong tuyết lạnh. Còn bây giờ, là khí thế của một đoàn quân khát vọng trên miền sa mạc nóng cháy. Dù có vô địch giải bóng đá U23 châu Á 2026 hay không, thì U23 Việt Nam phiên bản năm 2026 cũng đã tìm thấy bản sắc riêng cho mình. HLV Kim Sang-sik không chỉ mang đến triết lý mới, mà đang truyền vào đội bóng một niềm tin rằng các cầu thủ Việt Nam có thể chiến thắng theo cách của riêng.

Báo chí quốc tế không còn mô tả U23 Việt Nam như “hiện tượng”, mà như một đội bóng có hệ thống, đủ sức kiểm soát nhịp trận và chủ động định đoạt thế trận. “Họ không thắng bằng phép màu. Họ thắng vì đã chuẩn bị cho điều đó”, bình luận viên AFC TV nhận định. Trang Siam Sport (Thái Lan) thì viết: “Việt Nam chiến đấu bằng trái tim sư tử. Họ không có nhiều ngôi sao, nhưng họ có tinh thần của một đội bóng lớn”.

ĐĂNG LINH