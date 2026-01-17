HLV Kim Sang-sik theo dõi kỹ trận U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan

HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam trực tiếp theo dõi, ghi chép tỉ mỉ về màn trình diễn của U23 Trung Quốc tại trận tứ kết, qua đó hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam theo dõi trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc. ẢNH: TED TRẦN

Nhanh chóng gác lại niềm vui sau khi cùng U23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chiều 17-1 (giờ địa phương), ông Kim cùng 6 thành viên khác thuộc ban huấn luyện U23 Việt Nam trực tiếp đến sân theo dõi trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Bởi đội thắng ở trận đấu này sẽ trở thành đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự theo dõi kỹ 120 phút thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ, cùng loạt sút luân lưu. Các thành viên ban huấn luyện ghi chép rất kỹ vào sổ tay cũng như thiết bị điện tử để lưu lại số liệu chuyên môn, đồng thời liên tục có những trao đổi cùng nhau.

Việc hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép tấn công mạnh mẽ của U23 Uzbekistan chính là điểm nhấn để ban huấn luyện U23 Việt Nam nghiên cứu và khai thác. Đặc biệt, phản xạ cực kỳ xuất sắc của thủ môn Li Hao bên phía đối thủ là điều đáng quan tâm.

Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

Ngoài ra, bản lĩnh của các cầu thủ U23 Trung Quốc trên loạt sút luân lưu cũng là một chi tiết đáng chú ý khác. Đối thủ đang nhỉnh hơn U23 Việt Nam về kinh nghiệm ở loạt “đấu súng” tại U23 châu Á 2026.

Trong hôm nay, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự sẽ bắt đầu xây dựng chi tiết về đấu pháp cũng như các liệu pháp tinh thần cho U23 Việt Nam, hướng đến trận bán kết.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22g30 ngày 20-1. Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc góp mặt ở vòng bán kết, còn với U23 Việt Nam là lần thứ hai, sau lần đầu tiên vào năm 2018.

HỮU THÀNH