Truyền thông quốc tế kỳ vọng U23 Việt Nam hoàn thành giấc mơ vô địch giải U23 châu Á

Cảm hứng từ chiến thắng của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026 đã làm truyền thông quốc tế nhắc lại kỳ tích Thường Châu 2018, chờ ngày giấc mơ tuyết trắng năm ấy được hiện thực hoá tại Saudi Arabia đầy nắng.

Niềm vui của Nguyễn Đình Bắc khi ghi bàn cho U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Rạng sáng 17-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 3-2 trước U23 UAE, qua đó giành vé vào bán kết. Đồng thời, thầy trò HLV Kim Sang-sik nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung tiếp tục giương cao ngọn cờ của Đông Nam Á trên đấu trường châu lục.

Chiến thắng kịch tính trước U23 UAE không chỉ gây tiếng vang về chuyên môn, mà còn làm truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc lại ký ức Thường Châu tuyết trắng năm 2018, chờ đợi U23 Việt Nam của Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang… hiện tại sẽ hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở của cả nền bóng đá.

Như fan FIFA World Cup của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đăng tải dòng trạng thái đầy hàm ý: “Có giấc mơ chờ được hoàn thành”, như một lời nhắn gửi tới hành trình phía trước của U23 Việt Nam. Trong khi đó, fanpage chính thức của giải đấu AFC Asian Cup sử dụng cụm từ “Tái hiện Thường Châu tuyết trắng” để mô tả chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Điều thú vị là FIFA và AFC cùng lựa chọn hình ảnh đối chiếu giữa hai thế hệ, như một sự tiếp nối đầy kỳ vọng.

Fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới chia sẻ chiến thắng của U23 Việt Nam

Không chỉ thu hút sự chú ý của các tổ chức bóng đá quốc tế, chiến thắng của U23 Việt Nam còn tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Nhiều trang báo và chuyên trang thể thao khu vực đồng loạt gửi lời chúc mừng, coi U23 Việt Nam là niềm tự hào chung.

Trang tin nổi tiếng Siam Sport của Thái Lan viết: “U23 Việt Nam bùng nổ đúng thời điểm, làm nên lịch sử khi lần thứ hai vào bán kết U23 châu Á kể từ năm 2018”. Theo Siam Sports, thành tích toàn thắng ở vòng bảng, cùng lối chơi kỷ luật và phản công sắc bén đã biến U23 Việt Nam trở thành lá cờ đầu của bóng đá khu vực.

Còn trang điện tử của kênh truyền hình Thairath (Thái Lan) bình luận: “Rúng động châu Á! U23 Việt Nam đang mang hy vọng cho cả Đông Nam Á”.

Tờ Inquirer (Philippines) phân tích: “Đây không còn là một kỳ tích đơn lẻ, mà là kết quả xứng đáng từ sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết và khát khao chinh phục của bóng đá Việt Nam”.

Ở góc nhìn Đông Nam Á khác, Kompas (Indonesia) nhận định U23 Việt Nam không chỉ vượt qua thử thách thể lực, mà còn chơi sòng phẳng và có nhiều thời điểm áp đảo U23 UAE. Theo Kompas, chiến thắng tứ kết là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi về tư duy, bản lĩnh và vị thế của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu Á.

HỮU THÀNH