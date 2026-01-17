U23 Việt Nam được thưởng lớn sau thành tích vào bán kết giải châu Á

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã vượt qua vòng Tứ kết đầy cảm xúc khi thắng 3-2 trước U23 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Sau trận đấu, thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chúc mừng và thưởng nóng cho toàn đội 1,2 tỷ đồng.

Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng trong trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE. Ảnh: AFC

Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục hành trình như mơ tại VCK U23 châu Á 2026 khi vượt qua U23 UAE một cách đầy thuyết phục. Đội đã 3 lần vươn lên dẫn trước để giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Chiến thắng đã làm nức lòng người hâm mộ và tiếp tục thể hiện phong độ tốt, tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Việt Nam.

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt thường trực VFF chúc mừng toàn đội và thông báo thưởng nóng số tiền 1,2 tỷ đồng. Trước đó sau khi kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, đội đã nhận được mức thưởng 1,9 tỷ đồng.

Thắng trận trước U23 UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng của cặp U23 Trung Quốc – U23 Uzbekistan ở vòng Bán kết.

QUỐC CƯỜNG