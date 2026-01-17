Đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang: Chiến thắng này xin dành tặng người hâm mộ bóng đá Việt Nam!

Theo đội trưởng Khuất Văn Khang, việc U23 Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần hòa chung không khí phấn khởi của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam tiếp tục tỏa sáng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Rạng sáng 17-1, U23 Việt Nam thi đấu kiên cường, vượt qua U23 UAE với tỷ số 3-2 để đoạt vé vào vòng bán kết U23 châu Á 2026.

Sau 8 năm, kể từ chiến tích Thường Châu 2018, bóng đá Việt Nam mới trở lại nhóm 4 đội mạnh nhất của sân chơi U23 châu lục. So với thế hệ đàn anh, chiến thắng lần này của thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá thuyết phục hơn khi đội hai lần bị đối phương gỡ hòa nhưng vẫn giữ được bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc.

Trong trận đấu này, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc lần lượt lập công giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước, trước khi hậu vệ Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định ở phút 101, ấn định chiến thắng 3-2.

U23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Phát biểu sau trận, đội trưởng Văn Khang cho biết sự xuất hiện của Đình Bắc từ giữa hiệp 1 là điều chỉnh mang tính chiến thuật của ban huấn luyện, tạo thêm năng lượng và sự chủ động cho lối chơi của toàn đội. “Toàn đội hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng này là thành quả từ nỗ lực chung, là món quà dành tặng người hâm mộ Việt Nam”, Văn Khang chia sẻ.

Tiền vệ của Thể Công Viettel nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn thi đấu với nguồn năng lượng và động lực vô tận. Động lực lớn nhất chính là màu cờ sắc áo, quyết tâm hướng đến những mục tiêu cao hơn, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV".

Theo Văn Khang, việc bị đối thủ hai lần gỡ hòa cũng là bài học cho U23 Việt Nam nếu muốn hướng đến thành tích cao nhất tại U23 châu Á 2026 cũng như trong tương lai. “Tuy nhiên, việc để thủng lưới hai bàn từ những tình huống đánh đầu là điều chúng tôi cần rút kinh nghiệm nhằm hướng tới vòng bán kết sắp tới”, anh tiếp lời.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận bán kết sẽ được xác định sau khi trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc (diễn ra lúc 18g30 ngày 17-1) kết thúc. Trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 22g30 ngày 20-1.

HỮU THÀNH