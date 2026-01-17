Tứ kết giải bóng đá U23 châu Á 2026, Việt Nam - UAE 3-2: Nhà vua Đông Nam Á kiêu hãnh vào bán kết

Đương kim Quả bóng bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc ghi một bàn thắng cùng hai kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE, qua đó đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

So với trận thắng U23 Saudi Arabia gần nhất, HLV Kim Sang-sik có hai thay đổi ở đội hình xuất phát khi gặp U23 UAE. Trong đó, hậu vệ Phạm Minh Phúc trở lại bên hành lang cánh phải, còn chân sút 19 tuổi Nguyễn Lê Phát tái xuất trên hàng công.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Tính chất của vòng đấu loại trực tiếp buộc hai đội tiếp cận trận đấu với sự thận trọng. Sau 10 phút, U23 UAE bắt đầu tăng tốc. Đến phút 16, tiền đạo Saeed Almenhali dứt điểm căng làm tung mành lưới U23 Việt Nam. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp để xác định Saeed khống chế bóng bằng tay trước khi sút xa, từ đó trọng tài Payam Heydari (người Iran) không công nhận bàn thắng.

Phút 38, Almenhali tiếp tục tạo ra sóng gió về phía khung thành Trần Trung Kiên khi tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng dội mép trên xà ngang.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Lê Viktor. ẢNH: AFC

Hơn nửa thời gian của hiệp 1, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Đến phút 32, HLV Kim Sang-sik sớm phải tung tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc vào sân thay cho Lê Viktor dính chấn thương nặng. Nhưng chính sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả sau đó 8 phút.

Đình Bắc xử lý kỹ thuật trong vòng cấm U23 UAE, rồi căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Lê Phát đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng này cũng là món quà sinh nhật ý nghĩa mà Lê Phát tự dành cho mình sau khi vừa bước sang tuổi mới vài ngày.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng đầu tiên. ẢNH: AFC

Chỉ tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi U23 UAE có bàn gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Ali Al-Memari đánh đầu đưa bóng dội xà ngang khung thành U23 Việt Nam bật ra, tạo điều kiện để Junior Ndiaye đánh đầu nối, đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Thái Quốc Cường vào sân để củng cố tuyến giữa. U23 Việt Nam bắt nhịp trận đấu trở lại tốt hơn. Phút 54, Đình Bắc thoát xuống rồi sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiền đạo của CAHN chỉ chờ đến phút 63 để ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu.

Đình Bắc thực hiện hai kiến tạo và ghi một bàn vào lưới U23 UAE. ẢNH: AFC

Từ quả tạt bên cánh phải của Minh Phúc, Đình Bắc đánh đầu ngược, lái bóng về góc xa. Dù thủ môn Khaled Tawhid bay người, anh vẫn không thể cứu thua cho U23 UAE. Nhưng thêm một lần nữa, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhanh chóng bị đối thủ tìm được bàn gỡ hòa. Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội ở phút 68, Mansoor Al Menhali đánh đầu hiểm hóc khiến Trung Kiên bó tay nhìn bóng bay vào lưới.

Sau bàn thua thứ hai, U23 Việt Nam kịp xốc lại tinh thần và tiếp tục duy trì thế nhỉnh hơn về kiểm soát bóng. Càng về cuối hiệp hai, sức ép mà Đình Bắc cùng các đồng đội tạo ra càng lớn. Phút 87, Khuất Văn Khang tung cú dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Đáng tiếc nhất là hai cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ ở phút 89. Võ Anh Quân đánh đầu trong tư thế trống trải, song thủ môn Tawhid xuất sắc cản phá. Chỉ vài chục giây sau, Nguyễn Thanh Nhàn dứt điểm trong vòng 5m50 nhưng bóng lại chệch khung gỗ chỉ vài centimet.

Minh Phúc và Đình Bắc ghi bàn cho U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Tỷ số hòa 2-2 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ. U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế kiểm soát bóng và đến phút 101 đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Đình Bắc là người khởi xướng pha tấn công, trước khi Nguyễn Nhật Minh rồi Thanh Nhàn liên tiếp dứt điểm nối. Khi cơ hội mở ra, Minh Phúc tung cú sút đưa bóng chạm chân cầu thủ UAE, bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tawhid.

Sang hiệp phụ thứ hai, U23 UAE đẩy cao đội hình, buộc U23 Việt Nam phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật, đặc biệt là sự chắc chắn của Trung Kiên cùng các đồng đội sau khi rút kinh nghiệm từ hai bàn thua trước đó, đại diện đến từ Tây Á đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3, qua đó chứng kiến U23 Việt Nam tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Kể từ chiến tích Thường Châu 2018, sau 8 năm, U23 Việt Nam mới có thêm một lần giành vé vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là đội thắng trong trận tứ kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc, diễn ra lúc 18g30 ngày 17-1. Trận bán kết của U23 Việt Nam được tổ chức vào lúc 22g30 ngày 20-1.

HỮU THÀNH