Vòng tứ kết U23 châu Á 2026: Viết tiếp hành trình thú vị

Vòng tứ kết U23 châu Á 2026 bắt đầu từ hôm nay (16-1), với hai cặp đấu gồm U23 Nhật Bản gặp U23 Jordan (18g30, giờ Việt Nam) và sau đó bốn tiếng là cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng tứ kết U23 châu Á 2026. ẢNH: TED TRẦN

Cùng toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, nhưng nếu U23 Việt Nam được nhìn nhận như một hiện tượng thú vị của giải đấu thì U23 Nhật Bản lại thể hiện sức mạnh vượt trội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U20 của Nhật Bản đã ghi tới 10 bàn thắng và vẫn giữ sạch lưới. Đáng chú ý, đại diện xứ Phù Tang từng giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 UAE, đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ chạm trán ở vòng tứ kết.

Về lý thuyết, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn U23 Jordan ở vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc đại diện Tây Á bị xem nhẹ. Dù khởi đầu chậm khi để thua U23 Việt Nam, các học trò của HLV Omar Najhi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận. Giới mộ điệu vẫn thường nhắc đến câu “chết hụt sống dai”, và những đội bóng có tâm lý thoải mái như U23 Jordan luôn được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ.

Trong khi đó, U23 Việt Nam cùng U23 UAE bước vào tứ kết với sự tự tin cao độ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng A, còn U23 UAE phải cạnh tranh quyết liệt với U23 Syria để giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B.

HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào sự ổn định của U23 Việt Nam trong suốt giai đoạn từ năm 2025 đến nay. Nhà vô địch SEA Games 33 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức lối chơi, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Việc chỉ để lọt lưới một bàn sau vòng bảng phản ánh sự chắc chắn và kỷ luật được Trần Trung Kiên cùng đồng đội duy trì xuyên suốt các trận đã qua. Theo thống kê của AFC, trung vệ Nguyễn Hiếu Minh có 10 pha cản phá cú sút ở vòng bảng, nhiều nhất trong số các cầu thủ góp mặt tại tứ kết.

Dù thừa nhận U23 UAE có lợi thế về thể hình và tốc độ, HLV Kim Sang-sik vẫn đánh giá các học trò nhỉnh hơn về kỹ thuật, khả năng tổ chức và sự gắn kết trong lối chơi. Việc được nghỉ nhiều hơn một ngày cũng được kỳ vọng giúp U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực.

Bên kia chiến tuyến, HLV Marcelo Broli của U23 UAE không quá lo ngại lợi thế hồi phục của đối thủ và tin rằng các học trò sẽ đạt trạng thái thể lực tối ưu khi ra sân. Ông đánh giá U23 Việt Nam là tập thể thi đấu chắc chắn, giàu tính tổ chức và đặc biệt nguy hiểm trong phòng ngự lẫn chuyển đổi trạng thái.

Dẫu vậy, đại diện Tây Á vẫn bày tỏ quyết tâm tạo nên cột mốc lịch sử để có lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết U23 châu Á. U23 UAE cũng hy vọng thành tích đối đầu khi chưa bao giờ thua trước U23 Việt Nam ở giải chính thức sẽ là điểm tựa tinh thần cho toàn đội.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết U23 châu Á? ẢNH: AFC

Ở trận tứ kết thứ ba, U23 Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn U23 Trung Quốc (18g30, ngày 17-1). Đại diện Trung Á giành thành tích bất bại và đứng đầu bảng đấu được xem là “tử thần”, nơi có sự góp mặt của hai đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Iran. Sự ổn định về lối chơi và tâm lý giúp Uzbekistan đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên vào bán kết U23 châu Á năm kỳ liên tiếp, sau các cột mốc vô địch 2018, hạng tư 2020 và á quân các năm 2022, 2024.

Ngược lại, U23 Trung Quốc dù có tiến bộ nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn về bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Thử thách mang tên Uzbekistan rõ ràng không dễ vượt qua.

Đáng chú ý, cặp đấu U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc nằm cùng nhánh bán kết với trận U23 Việt Nam - U23 UAE.

Trong khi đó, trận tứ kết khó lường nhất là cuộc chạm trán giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia (22g30, ngày 17-1). Cả hai đều mạnh về thể lực nhưng phong độ thất thường. U23 Hàn Quốc bất ngờ thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối, nhưng may mắn bởi đối thủ còn lại là U23 Iran “tự bắn vào chân” khi cũng để thua ở trận đấu cùng giờ, qua đó giành vé đi tiếp.

Còn U23 Australia từng thua U23 Trung Quốc nhưng lại thoát hiểm ngoạn mục khi ghi liền hai bàn trong 7 phút bù giờ hiệp hai để ngược dòng thắng U23 Iraq 2-1, qua đó lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết. Những diễn biến ấy khiến cặp đấu này trở thành ẩn số lớn nhất của vòng tứ kết.

HỮU THÀNH