U23 UAE chưa tìm ra điểm yếu của U23 Việt Nam

Vui mừng khi cùng U23 UAE đoạt tấm vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026, HLV Marcelo Broli thể hiện sự thận trọng khi đánh giá rất cao đối thủ tiếp theo là U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng tại vòng bảng. ẢNH: AFC

“Tôi chưa tìm ra được điểm yếu nào của U23 Việt Nam. Việc thắng cả 3 trận tại vòng bảng, bao gồm cả đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, cho thấy họ có tính tập thể và tinh thần đoàn kết cao. U23 Việt Nam phản công tốt cũng như biết cách không cho đối phương có cơ hội triển khai tấn công. Đây là những gì ban đầu mà tôi biết về đối thủ tiếp theo”, HLV Marcelo chia sẻ ở buổi họp báo sau trận hòa U23 Syria rạng sáng 14-1 (giờ Việt Nam).

Phát biểu của HLV Marcelo diễn ra trong bối cảnh U23 UAE vừa kết thúc trận đấu với U23 Syria, nên vẫn chưa nghiên cứu kỹ đối thủ ở vòng tứ kết sắp tới. Theo nhà cầm quân người Uruguay, đội bóng của ông sẽ gác lại niềm vui để hướng đến cuộc so tài với U23 Việt Nam.

“Kết thúc vòng bảng, chúng tôi hướng đến vòng tứ kết. Ban huấn luyện sẽ theo dõi và phân tích băng ghi hình của U23 Việt Nam. Từ đó, chúng tôi sẽ lên phương án chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”, HLV Marcelo tiếp lời.

U23 UAE (áo trắng) đầy chật vật để vượt qua vòng bảng. ẢNH: AFC

HLV Marcelo khẳng định: “U23 UAE đã đạt được mục tiêu là giành quyền đi tiếp, nhưng xét về chi tiết thì rõ ràng chúng tôi cần tận dụng cơ hội tốt hơn để tiến xa ở vòng sau. Đó là thực tế, và chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện qua từng trận đấu”.

So với màn trình diễn thuyết phục của U23 Việt Nam, hành trình tiến đến vòng tứ kết của U23 UAE gặp nhiều gian truân hơn. Thầy trò HLV Marcelo có cùng 4 điểm như U23 Syria, chỉ nhờ hơn chỉ số phụ nên mới cùng U23 Nhật Bản (9 điểm) giành 2 tấm vé của bảng B vào vòng đấu loại trực tiếp.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đã trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria để từ đó xây dựng đấu pháp chuẩn bị cho trận tứ kết.

Trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22g30 ngày 16-1.

HỮU THÀNH