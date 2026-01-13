U23 Việt Nam truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mặt truyền thông quốc tế

Hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 cứ qua mỗi trận đấu lại càng gia tăng sức nóng với truyền thông quốc tế.

U23 Việt Nam tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. ẢNH: AFC

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vươn lên trở thành hiện tượng của giải đấu, liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như một câu chuyện truyền cảm hứng.

Trên trang điện tử Inside Vina (Hàn Quốc) ca ngợi HLV Kim Sang-sik là người mang đến “phép màu” khi giúp U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng, trong đó nổi bật là chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục trước chủ nhà Saudi Arabia để giành vé vào tứ kết. Inside Vina cũng nhấn mạnh ông Kim đã góp phần đưa bóng đá trẻ Việt Nam chạm tới những cột mốc lịch sử, như là lần đầu tiên thắng Saudi Arabia ở mọi cấp độ đội tuyển, lần đầu tiên đứng đầu bảng tại một giải châu lục.

Hay nhật báo Jordan Times nhấn mạnh đến tinh thần thi đấu fair-play của Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội cũng góp phần mang đến tấm vé đi tiếp cho U23 Jordan. “Những lo ngại về việc U23 Việt Nam không thi đấu hết mình đã hoàn toàn bị xóa bỏ, khi họ tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia”, bài viết có đoạn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các fanpage của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng như châu Á (AFC) đăng video, hình ảnh liên quan đến U23 Việt Nam với tần suất dày đặc. Như dòng trạng thái của FIFA viết: “Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc”, kèm hình ảnh bộ đôi xuất sắc nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal rạng sáng 13-1 (giờ Việt Nam).

Trang tin thể thao nổi tiếng Siam Sport của Thái Lan

Tất nhiên, hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ các kênh truyền thông tại Đông Nam Á.

Trang tin thể thao nổi tiếng Siam Sport của Thái Lan dành nhiều lời khen cho Đình Bắc, nhân tố tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Tờ báo mô tả bàn thắng ở phút 65 của chân sút thuộc biên chế CAHN là “điểm nhấn của trận đấu”. Bên cạnh đó, Siam Sport cũng đánh giá cao sự chắc chắn của thủ môn Trần Trung Kiên, khi liên tục cứu thua trước sức ép lớn từ U23 Saudi Arabia, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công chiến thắng 1-0.

Trong khi CNN Indonesia giật tít đầy cảm xúc: “U23 Việt Nam đánh bại Saudi Arabia và làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á tại giải U23”. Kênh truyền thông đến từ xứ Vạn đảo cũng xem chiến thắng của U23 Việt Nam là dấu mốc mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một trận đấu thuộc cấp độ giải trẻ châu lục.

HỮU THÀNH