HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẵn sàng viết tiếp kỳ tích

Khép lại vòng đấu bảng với 3 trận toàn thắng, U23 Việt Nam tạo nên hành trình thật ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik khẳng định các học trò của ông đang sẵn sàng để viết tiếp kỳ tích mà các đàn anh đã từng thực hiện tại Thường Châu 2018.

Trong lời mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò. “Chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn với đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình để giành được một chiến thắng mang tính kỳ tích. Tôi xin gửi lời chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ, đồng thời cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV người Hàn Quốc tin tưởng các học trò của mình sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở những trận tiếp theo, ông nói: “Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực suốt 90 phút trong từng trận đấu. Thực sự họ đã thi đấu quá tuyệt vời. Chúng tôi sẽ biết đối thủ ở vòng Tứ kết sau khi theo dõi các trận đấu tiếp theo. Dù gặp đội nào, nếu toàn đội tiếp tục giữ được sự đoàn kết và thi đấu như một tập thể thống nhất, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận đấu tốt”.

Viktor Le nỗ lực đi bóng qua cầu thủ Saudi Arabia

Đánh giá về chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cho biết thể lực và chấn thương đã ảnh hưởng đáng kể tới cả hai đội trong trận đấu cuối vòng bảng. “So với hai trận trước, cả U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia đều mệt mỏi hơn, có nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực, nên thế trận không quá cởi mở. Tuy vậy, Ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2, và các cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra”, ông nói.

QUỐC CƯỜNG