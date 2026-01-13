U23 Jordan cảm ơn chiến thắng của U23 Việt Nam

Các thành viên U23 Jordan ăn mừng đầy cảm xúc và gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik, bởi đã góp phần giúp họ giành quyền vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

Rạng sáng ngày 13-1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam trở về khách sạn trong bầu không khí hân hoan sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỉ số 1-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, qua đó hiên ngang giành vé vào vòng tứ kết với vị trí nhất bảng A.

Cùng thời điểm, U23 Jordan cũng hoàn thành nhiệm vụ đi tiếp khi vượt qua U23 Kyrgyzstan. Do hai đội cùng lưu trú tại một khách sạn, các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của U23 Jordan đã chạm mặt U23 Việt Nam ngay tại sảnh lễ tân. Tại đây, đại diện đến từ Tây Á chủ động bắt tay, và nói “thanks” (cảm ơn) để bày tỏ cảm xúc với các đồng nghiệp bên phía Việt Nam.

Bởi chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ trực tiếp loại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, mà còn gián tiếp đưa U23 Jordan vươn lên vị trí nhì bảng A với 6 điểm, qua đó chính thức đoạt tấm vé vào vòng tứ kết.

CLIP ăn mừng chiến thắng của U23 Jordan và U23 Việt Nam tại khách sạn. NGUỒN: VFF

Khoảnh khắc thân thiện này được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ trên fanpage chính thức bằng dòng trạng thái: “U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào tứ kết”.

Trước đó, ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Jordan vừa thi đấu với U23 Kyrgyzstan vừa dõi theo diễn biến trận đấu cùng giờ giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia. Do trận đấu của U23 Jordan kết thúc sớm hơn, toàn bộ thành viên đội bóng này đã tập trung theo dõi những phút bù giờ cuối cùng qua điện thoại. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, U23 Jordan đã ăn mừng đầy phấn khích ngay trên sân.

Theo lịch thi đấu vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội xếp thứ hai bảng B là U23 UAE hoặc U23 Syria vào ngày 16-1. Trong khi đó, U23 Jordan sẽ đối đầu với thử thách lớn mang tên U23 Nhật Bản, đội đứng đầu bảng B.

HỮU THÀNH