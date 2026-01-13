Nguyễn Đình Bắc nói về bàn thắng ‘xé lưới’ Saudi Arabia

Vào sân từ ghế dự bị, Đình Bắc tiếp tục là người hùng trong chiến thắng đẹp của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia qua bàn thắng duy nhất đem chiến thắng 1-0 về cho đội nhà.

Pha tuôn bóng nhanh và kết thúc bằng cú dứt điểm chuẩn xác ghi bàn của Đình Bắc.

Với màn thể hiện ấn tượng cùng bàn thắng duy nhất của trận đấu, Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo xuất thân từ Hà Tĩnh cho rằng chiến thắng trước U23 Saudi Arabia là thành quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể. “Thi đấu với đội chủ nhà, trận đấu nào cũng rất khó khăn. Toàn đội đã thi đấu đoàn kết, đồng lòng, và đây là kết quả xứng đáng cho những cố gắng của tất cả các cầu thủ khi tham dự giải đấu lần này”, Đình Bắc chia sẻ.

Nói về bàn thắng quyết định, Đình Bắc tiết lộ đó là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện. “Trước khi vào sân trong hiệp hai, HLV Kim Sang-sik và các thầy trong Ban huấn luyện đã truyền đạt tinh thần phải chiến đấu hết mình, giữ cự ly đội hình hợp lý vì toàn đội đã trải qua hai trận với cường độ cao và gặp một số chấn thương. Khi tấn công, chúng tôi được yêu cầu khai thác hai biên hoặc những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương”, Đình Bắc nói.

Thủ môn đội Saudi Arabia bất lực trước pha dứt điểm của Đình Bắc

Về bàn thắng tung lưới Saudi Arabia, Đình Bắc cho biết đó cũng đến từ những kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước qua chia sẻ: “Bàn thắng của tôi đến từ đúng những phương án đã được chuẩn bị. Tôi xin cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội đã hỗ trợ để có được bàn thắng và 3 điểm quan trọng”.

CAO TƯỜNG