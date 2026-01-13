U23 Việt Nam vào tứ kết châu Á 2026 với thành tích 3 trận toàn thắng

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây ấn tượng tại Giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối bảng A, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết với thành tích toàn thắng.

U23 Việt Nam tiến vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. ẢNH: AFC

U23 Việt Nam bước vào trận đấu gặp U23 Saudi Arabia với hành trang là 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước đó. Dù vậy, Khuất Văn Khang cùng đồng đội vẫn được cảnh báo về nguy cơ bị loại nếu không may thất bại trước đội chủ nhà. HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi thay cả 3 tiền đạo, lần đầu tiên sử dụng Lê Viktor, Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Công Phương trong đội hình xuất phát.

Dù U23 Việt Nam tiếp cận trận đấu tốt hơn, nhưng về sau sự thay đổi này lại ảnh hưởng đến nhịp tấn công của toàn đội. Xuyên suốt hiệp 1, đại diện đến từ Đông Nam Á không tạo ra được pha lên bóng nào được xem là nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. ẢNH: AFC

Bên kia phần sân, U23 Saudi Arabia với tâm thế buộc phải giành chiến thắng đã đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Phút 34, Salem Al Najdi thoát xuống bên cánh trái rồi dứt điểm chéo góc, buộc thủ môn Trần Trung Kiên phải trổ tài cứu thua. Tám phút sau, cột dọc đã giúp U23 Việt Nam tránh bàn thua từ cú đánh đầu hiểm hóc của Thamer Al Khaibri. Trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh có hai lần lăn xả cứu thua cho đội nhà.

Giữ vững mành lưới sau 45 phút, HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh vào đầu hiệp 2 khi tung tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc vào sân. Tuy nhiên, Đình Bắc cũng may mắn thoát thẻ đỏ sau cú vào bóng từ phía sau với Rakan Al Ghamdi ở phút 48.

Đình Bắc ghi bàn thắng mở điểm cho U23 Việt Nam

U23 Saudi Arabia vẫn nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của Trung Kiên. Cùng thời điểm đó, họ cũng đón nhận thông tin đối thủ trực tiếp U23 Jordan đã có bàn thắng vào lưới U23 Kyrgyzstan, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đội chủ nhà.

Còn U23 Việt Nam vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự phản công, chờ đối thủ nôn nóng để đẩy cao các đợt lên bóng. Đến phút 65, nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang-sik được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số. U23 Việt Nam tổ chức lên bóng tốc độ bên cánh trái, Ngọc Mỹ khởi xướng đợt tấn công, Đình Bắc thoát xuống rồi dứt điểm ở góc gần, đánh bại thủ môn đối phương.

Pha lập công của Đình Bắc đã gỡ nút thắt cho U23 Việt Nam, từ đó tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội. Những phút cuối trận, hệ thống phòng ngự do thủ môn Trung Kiên chỉ huy tiếp tục thi đấu đầy kỷ luật và chắc chắn, bảo vệ mành lưới đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài

Đình Bắc cùng đồng đội ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc sau chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiên ngang tiến vào vòng tứ kết với ngôi đầu bảng A khi giành 9 điểm tuyệt đối, tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam giành thành tích toàn thắng ở vòng bảng của một giải đấu châu lục.

Trong khi đó, U23 Jordan với 6 điểm đã nối gót U23 Việt Nam đi tiếp với tư cách đội nhì bảng A. U23 Saudi Arabia (3 điểm) và U23 Kyrgyzstan (0 điểm) dừng bước ngay từ vòng bảng.

HỮU THÀNH