HLV Kim Sang-sik đi xem đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết châu Á 2026

Ban huấn luyện U23 Việt Nam trực tiếp đến sân theo dõi U23 UAE thi đấu với U23 Syria tại lượt trận cuối bảng B, từ đó lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

U23 UAE (áo trắng) cầm hòa U32 Syria, qua đó gặp U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 14-1 (giờ Việt Nam), U23 UAE đã cầm hòa U23 Syria với tỷ số 1-1 tại lượt trận cuối bảng B. Thầy trò HLV Marcelo Broli có cùng 4 điểm như U23 Syria nhưng được xếp ở vị trí thứ hai nhờ hơn chỉ số phụ. Kết quả này đưa U23 UAE chạm trán U23 Việt Nam, đội đứng đầu bảng A, ở vòng tứ kết.

Tất nhiên, hành trình để U23 UAE giành được tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp cũng đầy gian truân. Ở lượt trận cuối vòng bảng, họ ra sân với tâm thế của một trận “chung kết” với U23 Syria. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng đến sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City để theo dõi trận đấu này, bởi U23 Nhật Bản trước đó đã sớm giành vị trí dẫn đầu bảng A.

HLV Kim Sang-sik có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tứ kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

U23 UAE có lợi thế dẫn bàn ở phút 23. Trung vệ Ahmad Faqa chuyền về khá nhẹ, khiến thủ môn Sarraf không thể kiểm soát tình hình, từ đó mở ra cơ hội cho Al Memari dứt điểm đưa bóng vào khung thành bỏ trống của U23 Syria. Sau bàn thua, U23 Syria đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”.

Đến phút 55, nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Jehad Al-Hussain mới được đền đáp. Hozan Osman căng ngang cho Mahmoud Al Omar dứt điểm một chạm, ghim bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn Tawhid.

Bàn thắng giúp U23 Syria có thêm tinh thần. Những phút còn lại, họ tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Ở trận đấu này, U23 Syria kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 55%, tung ra đến 16 cú sút - gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, sự nóng vội của hàng công khiến đoàn quân của HLV Jehad không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới đối phương, đành chấp nhận trận hòa 1-1, kết quả không khác gì một thất bại.

Còn U23 UAE, sau 6 năm, đã trở lại vòng tứ kết U23 châu Á. Cuộc so tài giữa họ và U23 Việt Nam diễn ra lúc 22g30 ngày 16-1.

HỮU THÀNH