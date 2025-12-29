HLV trưởng U23 Australia công bố DS 23 cầu thủ dự U23 Asian Cup 2026

HLV trưởng đội tuyển U23 Autralia - ông Tony Vidmar - đã công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự U23 Asian Cup 2026 tại Saudi Arabia, giải đấu khai mạc vào thứ Tư cách đây 2 tuần nữa, ngày 7-1 của năm sau.

HLV Vidmar

Giải đấu này là một giai đoạn quan trọng ở trong lộ trình phát triển Đội tuyển quốc gia Úc (có biệt danh là Socceroos) và cũng là cơ hội quan trọng để những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của “Xứ Miệt dưới” đại diện cho đất nước trên đấu trường bóng đá quốc tế.

Việc được đại diện cho Australia ở đấu trường U23 châu Á vốn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho các cầu thủ, CLB và toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Úc. Qua việc triệu tập các cầu thủ trẻ lên U23 Australia, thì LĐBĐ Úc cũng đã chân thành ghi nhận và cảm ơn các CLB “nhả quân”, đặc biệt là ngoài khung thời gian thi đấu quốc tế của FIFA.

Ở trong đội hình 23 cầu thủ được HLV Vidmar công bố, có những gương mặt xuất sắc đang thi đấu ở nước ngoài như James Overy (Manchester United), Jed Drew (TSV Hartberg), Steven Hall (Brighton), cùng với những cầu thủ nổi tiếng của giải A-League như Ethan Alagich, Yaya Dukuly và Jordi Valadon.

Nhà cầm quân 55 tuổi quê ở Adelaide (cũng từng là cựu tuyển thủ U23 và cả Socceroos) có cho biết: “Đây là cơ hội quan trọng để tham gia một giải đấu lớn ở châu Á và thử thách các cầu thủ của chúng ta trước những đội bóng, các tài năng xuất sắc nhất trong khu vực”.

“Mặc dù nhiều cầu thủ không thể tham gia, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng chiều sâu đội hình, và giải đấu này tạo ra cơ hội cho những cầu thủ đã thể hiện tốt trong suốt 6 tháng qua”, HLV sinh năm 1970 từng đảm nhận trọng trách huấn luyện U16 Australia vô địch AFF Cup nói.

“Những cầu thủ gần đây đã tham gia giải đấu này, và sau đó được khoác áo Đội tuyển quốc gia bao gồm Joe Gauci, Jordy Bos, Patrick Yazbek, rồi Kusini Yengi, Lewis Miller, Jacob Italiano, Nishan Velupillay, Ryan Teague, Patrick Beach, Mo Toure và cả Kai Trewin”.

“Tôi rất là mong chờ được chứng kiến ​​sự gắn kết và màn trình diễn của nhóm cầu thủ này khi chúng ta tiếp tục giành chiến thắng ở châu Á”, HLV Vidmar lạc quan lên tiếng cho biết.

U23 Australia nằm ở bảng D. Họ sẽ bắt đầu chiến dịch với trận đấu U23 Thái Lan vào ngày 8-1-2026, sau đó đối đầu U23 Trung Quốc và kết thúc vòng bảng với trận đấu cùng với lại U23 Iraq. Ở AFC U23 Asian Cup 2026, 2 đội đứng đầu 4 bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

U23 Australia đã kết thúc năm 2025 với thành tích “bất khả chiến bại”. Họ đã lần lượt thắng Croatia 2-1, hòa UAE và Qatar lần lượt 0-0 và 2-2 (khuôn khổ Doha International U23 Cup); hòa và thắng cả Hàn Quốc 0-0 và 2-0 (giao hữu); thắng Northern Mariana Islands 14-0, thắng Timor Leste 6-0 hòa Trung Quốc 0-0 (vòng loại U23 châu Á).

23 cầu thủ U23 Australia

