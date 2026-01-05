Trang chủ AFC nêu tên Khuất Văn Khang của U23 Việt Nam là 1/4 cầu thủ đáng chú ý bảng A

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (the-afc.com) vừa nêu tên Khuất Văn Khang của đội U23 Việt Nam là 1/4 cầu thủ đáng chú ý nhất trong các đội bóng tham gia bảng A của VCK U23 châu Á. Những người còn lại là Odeh Fakhoury (Jordan), Kimi Merkv (Kyrzystan), Musab Aljuwayr (Saudi Arabia).

Khuất Văn Khang ở SEA Games 33 (Ảnh Dũng Phương)

“Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là giải đấu AFC U23 Asian Cup lần thứ 7 khởi tranh, đội hình gồm toàn những ngôi sao đang lên của châu lục đã được công bố, và the-AFC.com sẽ nêu bật ra một cầu thủ đáng chú ý của mỗi đội bóng tham dự VCK”, bài viết truyền từ Jeddah mở màn.

U23 Việt Nam - Khuất Văn Khang

Một tiền vệ rất năng nổ thông minh, Khuất Văn Khang là trái tim của U23 Việt Nam. Vốn là một cầu thủ thường xuyên góp mặt ở cấp độ quốc tế, cầu thủ 21 tuổi này mang đến sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo mà Việt Nam cần có để vượt qua thành tích Á quân lịch sử hồi 2018 - ngay tại Thường Châu.

U23 Jordan - Odeh Fakhoury

Là mối đe dọa tấn công rất là nổi bật của đội U23 Jordan, Fakhoury đã có một chiến dịch vòng loại thành công và vừa trở về sau khi tham dự FIFA Arab Cup 2025. Khả năng tìm khoảng trống - cùng dứt điểm quyết đoán, khiến anh trở thành nhân tố quan trọng trong tham vọng Jordan tại bảng đấu khó khăn.

U23 Kyrgyzstan - Kimi Merk

Ngay ở trong lần đầu tiên tham dự VCK lịch sử, Kyrgyzstan Republic trông chờ vào nguồn cảm hứng từ tiền vệ kiến ​​tạo Kimi Merk đến từ Dordoi Bishkek. Là một cầu thủ ghi bàn - và kiến ​​tạo trong vòng loại, khả năng sáng tạo của Merk sẽ rất quan trọng khi đội bóng tân binh này tìm cách khởi đầu thuận lợi.

U23 Saudi Arabia - Musab Aljuwayr

Là một nhân tố đầy quan trọng trong đội hình vòng loại FIFA World Cup 2026 của HLV Herve Renard, Musab Aljuwayr sẽ mang những phẩm chất sáng tạo của mình đến đấu trường U23 và nếu tiền vệ này thể hiện được phong độ như kỳ vọng, đội chủ nhà hoàn toàn có thể nâng cao chiếc cúp vô địch lần 2.

Bảng A của AFC U23 Asian Cup 2023 tại Jeddah bao gồm chủ nhà Saudi Arabia, Cựu Á quân Việt Nam, Jordan “chỉ thua 1/14 trận" từ đầu năm 2025 cho đến nay, cùng với Tân binh Trung Á Kyrgystan là một trong những bảng đấu khá nặng nề ở Jeddah. Nếu Kyrgystan có phần bị thua sút, 3 đội còn lại đều mạnh.

Bảng đấu sẽ mở màn với trận U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đấu với U23 Jordan của vị HLV người Morocco Omar Najhi vào 18 giờ 30 tối mai, thứ Ba 6-1-2026 (và cũng là trận khai màn giải đấu); tiếp theo đó sẽ là trận đấu giữa U23 chủ nhà Saudi Arabia với U23 Kyrzystan vào lúc 23 giờ đêm mai.

Đ.Hg. (Theo trang chủ AFC)