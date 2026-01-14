Bản lĩnh U23 Việt Nam

Ba trận toàn thắng, hạ gục cả đội chủ nhà Saudi Arabia – hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á không chỉ là cột mốc thành tích, mà còn là lời khẳng định: chúng ta không còn là kẻ đến để học hỏi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bước lên đỉnh núi của chính mình, bằng bản lĩnh, tổ chức và niềm tin.

ảnh: VFF

Những nếp gấp thời gian

Sự thay đổi không đến từ may mắn, mà từ một kế hoạch dài hơi bắt đầu từ tháng 8-2024. Khi ấy, Kim Sang-sik – người từng bị hoài nghi vì phong cách khô khan và thiên về kỷ luật – đã triệu tập một nhóm cầu thủ trẻ ít tiếng tăm, ưu tiên sự đồng nhất và khả năng thích ứng chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không tạo áp lực cho các cầu thủ trẻ của mình, ông giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp chỉ đạo ở các giải giao hữu. Gần như có rất ít thông tin về U23 Việt Nam, đặc biệt là sau khi đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2024.

Tháng 8-2024, U23 sang đá Panda Cup tại Trung Quốc chúng ta để thua Trung Quốc và Uzbekistan. Đến tháng 3-2025, tại CFA Cup cũng ở Trung Quốc, U23 Việt Nam có 3 trận hòa trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Tháng 10, đội có chuyến tập huấn ngắn tại UAE và thua Qatar 2 trận giao hữu nhưng chỉ với cách biệt 1 bàn. Sang tháng 11, chúng ta trở lại với Panda Cup ở Trung Quốc và lần này đánh bại chủ nhà 1-0 trước khi thua Uzbekistan và Hàn Quốc cùng tỷ số.

Gốc rễ thành công của U23 Việt Nam nằm ở một chiến lược chuẩn bị bài bản, dài hơi và chuyên nghiệp – điều mà rất nhiều đội tuyển trong khu vực chưa thể làm được. Những đối thủ mạnh, chất lượng giải rất cao, đây không đơn thuần là việc “cho cầu thủ cọ xát”, mà là một lộ trình bài bản nhằm đưa U23 Việt Nam va chạm với nhiều phong cách chiến thuật khác nhau – điều cực kỳ quan trọng khi đối mặt với sự đa dạng về lối chơi ở cấp độ châu lục. Thành tích trên sân Saudi Arabia là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài suốt nửa năm qua, không phải một pha “tỏa sáng tức thời”.

Chính vì được thử thách qua loạt giao hữu đa dạng như vậy, U23 Việt Nam khi bước vào U23 châu Á 2026 đã không bỡ ngỡ trước nhịp độ trận đấu hay mức độ cạnh tranh. Trong ba trận vòng bảng, họ thể hiện sự đa dạng sắc thái trận đấu: khi cần kiên nhẫn phòng ngự – họ làm chủ; khi phải chuyển trạng thái tấn công – họ chủ động tìm khoảng trống và kết thúc trận đấu

Sự đa diện của khối kim cương

Điều đáng ghi nhận là U23 Việt Nam không chỉ đá “cứng” về chuyên môn, mà còn dựng nên một tư duy chiến thuật sắc bén – biết lúc nào nên dồn ép, lúc nào nên kiên nhẫn. Bản lĩnh ấy được tạo dựng từ việc đội phải tự điều chỉnh kế hoạch thi đấu xuyên suốt loạt giao hữu quốc tế, chứ không thể đột ngột “bật công tắc” chỉ vài tuần trước giải.

Chiến thắng trước Saudi Arabia là sự khẳng định. Có những thời điểm, chúng ta thấy các học trò của HLV Kim Sang-sik lầm lì như những gã thợ rèn, chịu đựng sức ép khủng khiếp từ Saudi Arabia bằng một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Nhưng ngay khi đối thủ lộ ra một kẽ hở nhỏ bằng sợi tóc, những "chiến binh" của ông Kim lập tức chuyển trạng thái với tốc độ của một lưỡi dao mổ. Sự đa dạng về sắc thái này chính là thứ vũ khí tối thượng: họ có thể đá thực dụng để bảo vệ thành quả, nhưng cũng sẵn sàng chơi pressing tầm cao để áp đặt cuộc chơi.

Cái hay của U23 Việt Nam là sự "chủ động trong nhịp điệu". Họ không còn bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Ngược lại, họ biết cách ru ngủ đối thủ trước khi tung ra cú đấm quyết định. Đây là bản lĩnh của một kẻ đã thấu hiểu năng lực của chính mình sau hàng trăm giờ rèn luyện trên sa bàn và sân cỏ. Chúng ta đang thấy một thế hệ cầu thủ không chỉ có kỹ thuật, mà còn sở hữu một tinh thần thép.

Họ đứng trên đỉnh bảng không phải bằng sự may mắn của kẻ trúng số, mà bằng tư thế của một người leo núi đã tính toán kỹ lưỡng từng bước chân, từng điểm tựa từ chân núi. Trên đỉnh núi châu Á, những "Chiến binh Sao vàng" trẻ tuổi đang nhìn về phía trước với ánh mắt của những kẻ làm chủ định mệnh. Và chúng ta có quyền tin, hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục mới chỉ là bắt đầu.

(Nguồn ảnh: VFF)

HỒ VIỆT