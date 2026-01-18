HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam sẽ thắng ở bán kết!

Trả lời phỏng vấn báo chí sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng đấu tứ kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, ông tự hào về các học trò của mình, cả về tinh thần chiến đấu lẫn cách họ đã chủ động “bày biện” lối chơi trước các đối thủ.

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các tuyển thủ U23 Việt Nam trong trận tứ kết gặp U23 UAE

PHÓNG VIÊN: U23 vừa trải qua một trận thắng tuyệt vời, theo ông, đâu là điểm mấu chốt đạt đến thành quả đó?

HLV KIM SANG-SIK: Trước hết, tôi muốn cảm ơn tập thể đội tuyển U23 Việt Nam vì những nỗ lực rất tuyệt vời trong trận đấu. Tôi tự hào khi các cầu thủ đã chơi cố gắng, kiên trì trong suốt 120 phút ấy. Tôi tin rằng U23 Việt Nam đã mang đến thứ bóng đá chất lượng và cống hiến. Đấy chính là điều dẫn dắt các cầu thủ tìm đến các chiến thắng liên tiếp, chứ không riêng gì trận thắng này. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cảm ơn tất cả người hâm mộ đến sân, hay qua truyền hình, đã cổ vũ đội tuyển hết mình.

Các học trò của ông đã chơi thực sự bản lĩnh trước U23 UAE, đối thủ mà chúng ta chưa từng thắng được trong quá khứ?

Tôi hài lòng khi những chỉ đạo được các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ tuyệt đối. Anh Quân vào sân ở hiệp 2, và tôi chỉ đạo cậu ấy ngăn chặn đối phương tạt cánh, tấn công biên. Các cầu thủ khác cũng thực hiện tốt theo chỉ đạo, nhờ đó giúp đội không phải nhận thêm bàn thua. Ngay từ hiệp 2, tôi nhận thấy một số cầu thủ U23 UAE kiệt sức, tôi nói với các cầu thủ của mình rằng, chúng ta đang có thể lực tốt hơn đối thủ. Vì vậy, tôi đưa vào sân các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh, điều đó đã phát huy tác dụng. Tôi chỉ đạo các cầu thủ tiếp tục dâng lên tấn công. Tôi rất vui vì các cầu thủ đã làm tốt với một tinh thần quyết chiến.

Vậy theo nhận định của ông, U23 Việt Nam có tái diễn được thành tích từng vào đấu trận chung kết hồi năm 2018?

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã rất nỗ lực để đạt được thành quả như hiện tại. Chắc chắn thầy trò chúng tôi còn chuẩn bị tốt hơn nữa để mang đến những màn trình diễn ấn tượng hơn ở những trận đấu tiếp theo. Trước mắt, chúng tôi cần phải phân tích kỹ về đối thủ sẽ gặp ở trận bán kết. Toàn đội phải chuẩn bị bằng một thể trạng tốt. Chúng tôi tiếp tục đón nhận thử thách, vượt qua các giới hạn và tin rằng có cơ hội chiến thắng để vào chung kết.

P.MINH ghi