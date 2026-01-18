Xác định hai cặp bán kết U23 châu Á 2026

Bàn thắng muộn của trung vệ sinh năm 2005 Shin Min-ha trở thành bước ngoặt để giúp U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam là đội cuối cùng đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Bước vào trận tứ kết diễn ra chiều 17-1 (giờ địa phương), U23 Hàn Quốc là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 5, Baek Ga-on thoát xuống cực nhanh sau đường chuyền vượt tuyến, buộc thủ môn Hall của U23 Australia phải băng ra ngoài vòng cấm để cứu thua.

Sức ép mà U23 Hàn Quốc tạo ra liên tục khiến hàng thủ U23 Australia phải hoạt động vất vả. Đến phút 21, kịch bản phất bóng dài tiếp tục được đại diện Đông Á sử dụng và lần này mang lại hiệu quả. Tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, Baek Ga-on tung cú đá nối đầy cảm giác, lốp bóng qua đầu thủ môn Australia, mở tỉ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, U23 Australia buộc phải thay đổi cách chơi. Đại diện châu Đại Dương đẩy cao đội hình và tăng tốc trong các pha lên bóng. Phút 51, những nỗ lực ấy được đền đáp. Drew có pha chọc khe tinh tế để Jovanovic thoát xuống, xử lý bình tĩnh khi vượt qua thủ môn U23 Hàn Quốc rồi dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp, quân bình tỉ số 1-1.

Bàn gỡ khiến thế trận trở nên giằng co. Hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến nhưng đều tỏ ra thận trọng trong khâu dứt điểm. Từ giữa hiệp hai, nhịp độ trận đấu chậm lại khi cả hai đều hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá.

Bước ngoặt đến ở phút 88. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shin Min-ha băng vào đánh đầu chéo góc hiểm hóc, khiến thủ môn U23 Australia hoàn toàn bất lực. Bàn thắng muộn giúp U23 Hàn Quốc vươn lên dẫn 2-1 và giữ vững lợi thế cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, U23 Hàn Quốc giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu U23 Nhật Bản lúc 18g30 ngày 20-1. Trận bán kết còn lại diễn ra lúc 22g30 cùng ngày giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

HỮU THÀNH