U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết châu Á 2026

U23 Trung Quốc tiếp tục gây ấn tượng khi vượt qua á quân U23 Uzbekistan trên loạt suất luân lưu, qua đó đoạt vé vào vòng bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Việt Nam.

U23 Trung Quốc đoạt vé vào bán kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

U23 Uzbekistan được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc chạm trán ở tứ kết diễn ra tối 17-1 (giờ Việt Nam). Khoảng cách về trình độ chuyên môn được thể hiện ngay từ phút thứ 6, khi Azizbek To’lqunbekov tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành U23 Trung Quốc.

Phút 20, tài năng của thủ môn Li Hao giúp U23 Trung Quốc thoát thua với pha cản phá cú dứt điểm đầy uy lực của Asilbek Jumayev. Đến phút 43, Li Hao tiếp tục tỏa sáng khi từ chối bàn thắng của Sardorbek Bakhromov.

Bên kia phần sân, U23 Trung Quốc phải đến nửa sau hiệp 1 mới dần giành lại thế trận. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội bóng do HLV Antonio Puche dẫn dắt tỏ ra bế tắc. Điều này khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

U23 Trung Quốc gây ra nhiều khó khăn cho U23 Uzbekistan. ẢNH: AFC

Sang hiệp hai, U23 Uzbekistan vẫn tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hàng loạt cơ hội lần lượt được tạo ra cho Sardorbek, Amirbek Saidov, Saidumarkhon Saidnurullaev, Ravshan Khayrullaev và Rustambek Fomin, trải dài từ đầu hiệp cho đến những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, hoặc bị thủ môn Li Hao xuất sắc cản phá, hoặc các cầu thủ U23 Trung Quốc lăn xả cứu thua, hoặc những pha dứt điểm của U23 Uzbekistan thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Chính sự phung phí cơ hội của các học trò HLV Ravshan Khaydarov đã khiến 90 phút thi đấu chính thức khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu buộc phải kéo dài thêm 30 phút ở hiệp phụ.

Trong hai hiệp phụ, thế trận không có nhiều thay đổi khi U23 Uzbekistan vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Li Hao.

Thủ môn Li Hao toả sáng. ẢNH: AFC

Bước vào loạt sút luân lưu, Li Hao vẫn giữ phong độ ổn định khi gây sức ép khiến Luka Jovanovic và Louis Agosti lần lượt đá hỏng ở lượt sút thứ ba và thứ tư. Dù Yang Haoyu không thực hiện thành công lượt sút của mình, U23 Trung Quốc vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất giải U23 châu Á.

Ở trận bán kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 22g30 ngày 20-1.

HỮU THÀNH