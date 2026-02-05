Nam Định giành ngôi đầu bảng A Cúp C1 Đông Nam Á

Khác với phong độ trầy trật ở đấu trường V-League, đội bóng thành Nam đã thể hiện hình ảnh mạnh mẽ tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 khi bất bại ở vòng loại bảng. Vào tối 5-2, Nam Định đã giành 1 điểm trong cuộc tiếp đón Johor Darul Ta’zim để dẫn đầu bảng B chung cuộc với 13 điểm.

Văn Vĩ lập công ở bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Đáng chú ý là ở danh sách đăng ký của Nam Định trận này không có tiền đạo Xuân Son. Các cầu thủ Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Anh cũng ngồi trên ghế dự bị. Dù vậy với dàn ngoại binh hùng hậu, Nam Định đã tiếp cận trận đấu rất tốt, tạo thế trận lấn lướt bên phần sân đối phương.

Phút 34, đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống cứu thua của thủ môn Nguyên Mạnh, Nam Định thực hiện đường phản công nhanh, Caio Cesar bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng 16m50. Trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m, Caio đích thân thực hiện và bị thủ môn Andoni đẩy được, nhưng ngay sau đó tiền vệ Văn Vĩ lập tức băng vào đá bồi mở tỷ số.

Giành 1 điểm chung cuộc vẫn đủ giúp Nam Định vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Hưng phấn sau bàn thắng, Nam Định tiếp tục duy trì thế trận tốt và thêm nhiều cơ hội ghi bàn đã bị bỏ lỡ đáng tiếc. Phút 54, đội chủ nhà có cơ hội nhân đôi cách biệt cũng từ tình huống đá phạt 11m. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Hector của Johor Darul Ta’zim để tay chạm bóng trong vòng cấm từ cú sút của của Văn Vĩ. Nhưng lần này đến lượt Percy Tau dứt điểm không thành công.

Phung phí nhiều cơ hội ghi bàn, đội chủ nhà đã phải trả giá vào phút 87 khi bị đối phương gỡ hòa 1-1 từ pha đá phạt 11m của Bergson. Hòa 1-1 chung cuộc, Nam Định giành vị trí đầu bảng B và sẽ gặp Selangor của Malaysia ở vòng bán kết.

QUỐC CƯỜNG