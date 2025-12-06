World Cup 2026: Thomas Tuchel cảnh giác nhưng tự tin trước tuyển Croatia và Ghana

HLV trưởng của Tam Sư - ông Thomas Tuchel cho biết ông rất là tự tin, nhưng phải dành cho tuyển Croatia, Ghana và Panama sự tôn trọng xứng đáng sau Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết FIFA World Cup 2026.

HLV Tuchel trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026

Sau những thành tích không phải là quá thành công - nhưng cũng không hẳn là thất bại dưới thời HLV Gareth Southgate trong 2 kỳ giải Euro và World Cup gần đây, tuyển Anh sẽ tiến đến Bắc Mỹ vào mùa Hè năm sau vẫn với tư cách là một trong những ứng viên sáng giá nhất khi họ đặt mục tiêu chấm dứt 60 năm mòn mỏi chờ đợi ngôi vô địch ở các giải đấu lớn.

Tại World Cup 2026, tuyển Anh sẽ tái ngộ tuyển Croatia đầy duyên nợ - khi kết quả bốc thăm đưa họ về cùng với bảng L, nơi còn có các đại diện khác như là tuyển Ghana - và cả tuyển Panama. Hai đội sẽ gặp nhau ở trong trận đầu tiên diễn ra tại Toronto hoặc Dallas trước khi Anh đấu Ghana và kết thúc vòng đấu bảng với Panama, đội mà họ đã thắng 6-1 tại World Cup 2018 ở Nga.

“Một loạt trận mở màn khó khăn với Croatia và Ghana, 2 đội bóng rất thường xuyên tham dự World Cup cũng là hai quốc gia mạnh mẽ, đầy tự hào", vị HLV người Đức chia sẻ với lại BBC, “Hiện tại tôi chưa biết nhiều về tuyển Panama, nhưng chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về đội bóng của họ - trước khi giải đấu này bắt đầu”.

“Đối với bản thân tôi, tôi vốn chỉ trải nghiệm bóng đá vòng đấu bảng theo thể thức của UEFA Champions League, và cách tiếp cận là dành sự tôn trọng tối đa và tập trung hoàn toàn vào việc giành chiến thắng trong vòng đấu bảng này. Mọi thứ luôn có vẻ khó khăn, nhưng chúng tôi tự tin, và chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt khi đến với giải đấu tại Bắc Mỹ năm sau”.

Vì nằm ở bảng L, tuyển Anh sẽ không bắt đầu giải đấu cho đến ngày 17-6-2025, điều này có thể giúp một số cầu thủ của Tuchel có thêm thời gian để hồi phục nếu họ tham gia các trận chung kết các CLB lớn ở châu Âu vào cuối mùa giải 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng Tuchel sẽ phải đối mặt với một lịch trình dày đặc hơn nếu họ tiến vào vòng loại trực tiếp.

“Chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ bắt đầu muộn hơn ở trong giải đấu, điều này cho chúng tôi một chút thời gian nếu các cầu thủ tham gia các trận chung kết châu Âu, hy vọng là vậy”, vị chiến lược gia từng dẫn dắt Chelsea và cả Bayern Munich đã cho biết, “Nhưng chúng tôi không mong muốn bất kỳ kịch bản đơn nhất nào vì lịch trình sẽ dày đặc hơn sau đó”.

Nếu đội Hạt giống số 1 giành chiến thắng ở vòng đấu bảng, tuyển Anh có thể sẽ đối đầu với đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti tại vòng đấu tứ kết, trước khi bước vào trận bán kết với tuyển Argentina (hy vọng là sẽ có Lionel Messi). Nhưng còn quá sớm để nói chuyện này!

Đ.Hg.