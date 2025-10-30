Enzo Maresca chỉ trích tình trạng thẻ đỏ và kỷ luật của Chelsea

HLV Enzo Maresca vừa lên tiếng thừa nhận là, vấn đề kỷ luật của Chelsea hiện đang trở nên “rất đáng xấu hổ” sau khi Liam Delap bị đuổi khỏi sân trong trận thắng kịch tính 4-3 của The Blues trước Wolves tại Carabao Cup.

Delap bị đuổi khỏi sân đấu

Tiền đạo, Delap - chỉ sau 25 phút vừa quay trở lại với 2 tháng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, đã nhận ngay 2 thẻ vàng trong vòng 7 phút đồng hồ, khiến Chelsea chỉ còn 10 người trên sân Molineux vào cuối trận, trong khi Wolves lại đang dồn lên tấn công để gỡ hòa.

Dù Chelsea đã trụ vững để giành vé vào tứ kết, nhưng HLV Maresca đã gọi việc Delap bị đuổi khỏi sân, tấm thẻ đỏ thứ 5 của họ trong mùa giải, là một “lỗi ngu ngốc” và cũng nói rằng tiền đạo của Chelsea hoàn toàn xứng đáng nhận lãnh một án phạt kiểu như vậy!

“Chắc chắn rồi, (Delap xứng đáng bị đuổi khỏi sân). Một lỗi ngu ngốc, chúng ta có thể tránh được điều đó!”, Maresca nhận xét sau khi trận đấu kết thúc, “Tôi hoàn toàn ủng hộ và hiểu rằng việc phải nhận thẻ đỏ như trước Brighton hay Man United là rất khó khăn”.

“Nhưng mà, lại phải nhận một thẻ đỏ trong trận gặp Nottingham Forest, thêm cả một tấm thẻ đỏ nữa trong ngày thi đấu hôm nay, cả 2 tấm thẻ này đều có thể tránh được. Và chúng tôi phải tránh được điều đó”, HLV trọc đầu người Ý chỉ trích gay gắt các học trò...

“Thật đáng xấu hổ - khi phải nhận thẻ đỏ như ngày hôm nay. Như ngày hôm nay, thật là đáng xấu hổ vì có đến 2 tấm thẻ vàng chỉ trong vòng 5 phút, hay 10 phút, tôi cũng không biết nữa, là 7 phút à. Cả 2 tình huống phạm lỗi này, chúng tôi đều có thể tránh được mà???”.

Delap, người sẽ vắng mặt ở trong chuyến làm khách của Chelsea - tới sân của Tottenham Hotspur vào thứ Bảy tới đây, đã bị cảnh cáo ở phút thứ 79 vì hành vi kéo áo Yerson Mosquera, trước khi nhận thẻ vàng thứ 2, chỉ 7 phút sau vì đã đánh cùi chỏ vào Emmanuel Agbadou.

Maresca cho biết, ông đã cảnh báo Delap nhiều lần sau tấm thẻ vàng đầu tiên để anh này bình tĩnh lại, nhưng cầu thủ 22 tuổi, người mà HLV trưởng Chelsea thừa nhận có xu hướng chơi vì lợi ích cá nhân, không nghe lời, và việc anh bị đuổi khỏi sân đã tạo nên một kết thúc đầy căng thẳng cho The Blues.

“Sau tấm thẻ vàng đầu tiên, tôi đã nhắc cậu ấy 4-5 lần là phải giữ được sự bình tĩnh. Nhưng mà Liam là kiểu một cầu thủ mà khi vào sân đấu, có lẽ cậu ấy hơi tự chơi một mình, và cậu ấy khó mà nhận ra và lắng nghe những người xung quanh”, HLV Maresca đánh giá.

Tình trạng thẻ đỏ của Chelsea

_Robert Sanchez: Phút thứ 5 trong trận thua MU 1-2

_Trevoh Chalobah: Phút thứ 53 trong trận thua Brighton 1-3

_Joao Pedro: Phút thứ 90+6 (2 thẻ vàng) trong trận thắng Benfica 1-0

_Malo Gust: Phút thứ 87 (2 thẻ vàng) trong trận thắng Nottingham 3-0

_Liam Delap: Phút thứ 86 (2 thẻ vàng) trong trận thắng Wolverhampton 4-3

Đ.Hg.