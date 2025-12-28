Ngoại hạng Anh, Crystal Palace - Tottenham (23 giờ 30 ngày 28-12): Trận derby sống còn

Hai đối thủ cùng thành phố London đang sa sút phong độ và đều hướng đến mục tiêu tránh 3 trận thua liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, khi CLB Crystal Palace với lợi thế sân nhà Selhurst Park sẽ tiếp đón Tottenham.

Crystal Palace với lợi thế sân nhà Selhurst Park sẽ quyết thắng Tottenham (áo trắng)

CLB Crystal Palace của HLV Oliver Glasner đang vươn mình sau khi chạm đến đỉnh cao ở mùa giải trước bằng cách nâng cao chiếc cúp FA danh giá tại thánh địa Wembley. Nhưng gần đây, họ cho thấy mùa giải đi chệch hướng. Một đội hình của CLB Crystal Palace mệt mỏi và thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt vừa bị Arsenal loại ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Với kết quả này, chuỗi trận không thắng của thầy trò Glasner trên mọi đấu trường hiện đã kéo dài 4 trận, trong đó hàng thủ của họ đã bị xuyên thủng tới 10 lần, một con số đáng lo ngại.

Tuy nhiên, khi một con đường đến danh hiệu đã bị đóng lại, Crystal Palace có thể tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc chấm dứt chuỗi trận sa sút ở Ngoại hạng Anh, sau khi đã rơi khỏi nhóm dự cúp châu Âu do 2 trận thua liên tiếp trước Man.City và Leeds United. Đội bóng của Glasner chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 7 lần trong 180 phút thi đấu ảm đạm đó. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch FA Cup có thể hy vọng thay đổi vận mệnh nhờ việc họ thường thi đấu thăng hoa ở vòng đấu cuối năm - Crystal Palace đều thắng trận cuối cùng ở giải Ngoại hạng Anh trong tất cả các năm 2021, 2022, 2023 và 2024.

Trong khi đó, CLB Tottenham hành quân đến sân Selhurst Park trong niềm hy vọng hơn là sự kỳ vọng sau chuỗi thành tích tệ hại gần đây. Thất bại với tỷ số 1-2 trước Liverpool cuối tuần trước đã là trận thua thứ 4 trong 6 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của HLV Thomas Frank. Một bộ phận người hâm mộ Tottenham đã bắt đầu thể hiện sự thất vọng với nhà cầm quân người Đan Mạch sau khi đội tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Cảm giác còn khó khăn hơn nhiều đối với Tottenham khi họ đã thua 4 và hòa 1 trong 5 trận sân khách gần nhất, đã để thủng lưới tới 18 bàn trong chuỗi trận đó - trung bình một bàn mỗi 25 phút.

Tottenham cũng vào trận với tổn thất nhân sự nặng nề. Ngôi sao chạy cánh Xavi Simons bắt đầu án treo giò 3 trận vì phạm lỗi nghiêm trọng trong trận đấu với Liverpool, trong khi trung vệ đội trưởng Cristian Romero cũng bắt đầu án treo giò một trận - dù có thể nhận thêm án phạt tăng nặng do cáo buộc gần đây của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA). Tình hình chấn thương của đội khách không thay đổi khi Kota Takai, Dominic Solanke, James Maddison, Dejan Kulusevski và Destiny Udogie đều vắng mặt, cùng với bộ đôi Pape Sarr và Yves Bissouma vừa trở về tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Tottenham toàn thua Crystal Palace ở 2 lượt trận mùa giải trước. Ngoài ra thành tích của HLV Thomas Frank trước Crystal Palace, chỉ thắng 2 trong 8 lần gặp nhau, cũng là mối lo ngại cho người hâm mộ Tottenham.

VIỆT TÙNG