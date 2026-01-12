HLV U23 Iraq tự hào, còn HLV U23 Thái Lan hài lòng với tinh thần học trò

HLV trưởng U23 Iraq, Emad Mohammed, cảm thấy tự hào về đội bóng trẻ của mình vì nỗ lực hết sức trong trận hòa 1-1 với U23 Thái Lan ở bảng D của VCK Giải U23 châu Á, trận đấu diễn ra hôm qua, Chủ nhật 11-1-2026. Trong khi đó, Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng hài lòng với các học trò!

Iraq hòa Thái Lan 1-1, kết quả làm an lòng cả 2

Kết quả hòa 1-1 này khiến bảng D trở nên khó đoán định, với U23 Iraq cùng có 2 điểm, chỉ kém U23 Trung Quốc 2 điểm và kém U23 Australia 1 điểm. Còn U23 Thái Lan cũng kém U23 Iraq đánh 1 điểm, và lượt trận thứ 3 sẽ quyết định các đội tiến vào vòng loại trực tiếp...

"Có rất nhiều cầu thủ của chúng tôi sinh ra vào năm 2005, nhưng tôi tự hào về màn trình diễn của họ và cả sự nỗ lực họ đã bỏ ra,” HLV Emad nói, “Chúng tôi thiếu một số cầu thủ kỳ cựu, nhưng những cầu thủ trẻ có thể hòa nhập tốt với những người mà chúng tôi đang có”.

Nhà cầm quân 43 tuổi quê ở Karbala (thành phố nằm ở miền Trung của Iraq) từng dẫn dắt cả U17 và U20 Iraq ở trong quá khứ thừa nhận là các cầu thủ của ông còn có nhiều điều phải học hỏi - dựa trên màn trình diễn không hoàn mỹ trước đối thủ là đội U23 Thái Lan.

“U23 Thái Lan đã để lại những khoảng trống trên hàng phòng ngự, là điều mà chúng tôi không phải lúc nào cũng tận dụng được. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi cần phải sắp xếp lại chiến thuật - và đồng thời khắc phục cả những sai lầm phòng ngự”, Mohammed nói khi các học trò của ông sẽ giành vé vào vòng tiếp theo nếu thắng U23 Australia vào thứ Tư.

Mặc dù khá hài lòng với việc chia điểm vào cuối trận đấu, HLV trưởng của U23 Thái Lan, Thawatchai cho biết rằng đội bóng của ông sẽ cần phải tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn ở trong trận đấu sắp tới (trận đấu cuối cùng của vòng bảng chống lại đối thủ là U23 Trung Quốc).

“Chúng tôi có rất nhiều cơ hội kể từ khi bước vào sân đấu giờ sau nghỉ giải lao, nhưng không thể ghi bàn nhiều hơn cho đến những phút cuối của trận đấu. Toàn đội đã chơi tốt nhưng vẫn mắc một vài sai lầm!”, HLV Thawatchai buộc phải thừa nhận khá luyến tiếc.

“Nhưng nhìn chung thì, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với 1 điểm và việc vẫn còn cơ hội lọt vào vòng đấu tứ kết của giải đấu”, Thawatchai nói, trong bối cảnh U23 Thái Lan cần và buộc phải đánh bại U23 Trung Quốc vào thứ Tư tới đây để có được hy vọng tiếp tục tiến lên.

Trong khi đó, HLV trưởng của U23 Trung Quốc - ông Antonio Puche, không thể giấu nổi niềm vui sướng sau chiến thắng được đánh giá là bất ngờ với tỷ số 1-0 trước U23 Australia, khi mà cầu thủ Peng Xiao ghi bàn thắng duy nhất cho đại biểu Đông Á ở phút thứ 43 trận đấu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các cầu thủ trước đội bóng mà ông gọi là đội U23 xuất sắc nhất châu Á cùng với Nhật Bản: “Đây là điều không thể tin được đối với chúng tôi và cũng là lịch sử đối với cả bóng đá Trung Quốc!”.

“Các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời, với tinh thần chiến đấu phi thường. Họ đã thể hiện rất tốt, giữ bình tĩnh khi cầm bóng, đưa ra những quyết định rất đúng đắn. Có nhiều lý do dẫn đến chiến thắng của chúng tôi, nhưng tinh thần của các cầu thủ là yếu tố then chốt”.

Ở phía ngược lại, HLV Tony Vidmar của U23 Australia có nhận xét sau kết quả thua khiến cục diện bảng D thêm rối rắm và vô cùng khó lường: “Trung Quốc không phải chịu bất kỳ áp lực nào trong hiệp 1, và trong hiệp 2, điều duy nhất chúng tôi muốn làm là ghi bàn”.

“Chúng tôi biết mình sẽ kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng vì Trung Quốc phòng ngự rất sâu và có tâm lý không muốn để thủng lưới, thế nên chúng tôi phải tạo ra cơ hội. Đây là thời điểm chúng tôi cần phải chơi thật sự quyết liệt nhưng chúng tôi lại hơi thận trọng”.

Đ.Hg.