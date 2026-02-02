Nguyễn Đình Bắc đón “cơn mưa” danh hiệu

Tiền đạo số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được vinh danh từ những thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 qua việc thắng ở hai giải thưởng cá nhân liên tiếp, được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố vào cuối tuần qua. Theo đó, Đình Bắc được vinh danh Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải.

Tuyển thủ Đình Bắc với màn trình diễn tại Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 (ẢNH: THANH QUỐC)

Kết quả cuộc bình chọn giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất giải" tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa được AFC công bố vào chiều 31-1. Theo đó, chân sút số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam - Đình Bắc đã giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo so với những đề cử còn lại. Cụ thể, Đình Bắc đạt 72,39% phiếu bầu chọn từ người hâm mộ, vượt qua Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc, 27,38%).

Bàn thắng giúp Đình Bắc thắng giải là pha đánh đầu ngược tung lưới đội U23 UAE trong trận tứ kết. AFC mô tả tình huống này bằng hai từ “đẳng cấp” để nhấn mạnh kỹ thuật và cảm hứng trong pha xử lý. Pha bóng được AFC nhắc đến diễn ra khi Đình Bắc di chuyển nhận đường tạt bóng của đồng đội Minh Phúc và thực hiện cú đánh đầu ngược kỹ thuật, đưa bóng găm vào góc xa, khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng. “Đội trưởng của Việt Nam tái lập lợi thế cho đội nhà bằng khoảnh khắc xuất thần. Từ quả tạt của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc tung cú đánh đầu ngược đẳng cấp, thể hiện sự điềm tĩnh, kỹ thuật và độ chính xác”, AFC mô tả trên trang chủ.

Tiền đạo trẻ Đình Bắc liên tiếp "thăng hoa" trong thời gian qua. Đầu tiên phải nói đến màn trình diễn ấn tượng đã góp công giúp U23 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 33. Từ thành công đó, anh đã đoạt cú đúp giải thưởng Quả bóng bạc và Cầu thủ trẻ xuất sắc ở cuộc bầu chọn giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đến Vòng chung kết U23 châu Á 2026, ngoài việc cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương đồng chung cuộc, Đình Bắc ẵm một loạt danh hiệu cá nhân. Đó là các danh hiệu Vua phá lưới (4 bàn thắng), Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (ghi ở trận thắng U23 Saudi Arabia), Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Cùng với đó là giải thưởng Vận động viên trẻ của năm ở Cúp chiến thắng vừa được trao vào tối 29-1.

Hàng loạt danh hiệu, giải thưởng là sự tưởng thưởng xứng đáng từ những nỗ lực, phấn đấu của Đình Bắc trong thời gian qua. Thậm chí có lúc cầu thủ này rơi vào giai đoạn thử thách rất khắc nghiệt khi khoác áo CLB Quảng Nam. Nhưng rồi Đình Bắc đã vượt qua, kiên trì phấn đấu, được các HLV Troussier, Kim Sang-sik trao niềm tin và đã thành công. Có những so sánh giữa Đình Bắc với Văn Quyến hay với Công Vinh, đều là những đàn anh xuất thân từ lò SLNA và thành danh ở độ tuổi còn rất trẻ. Sinh năm 2004, tiền đạo trẻ này còn một tương lai rất dài ở phía trước. Hy vọng những thành công hiện tại sẽ giúp chân sút này ngày càng trưởng thành hơn, không “ngủ quên” từ những danh hiệu đến sớm để tiếp tục bay cao, bay xa.

QUỐC CƯỜNG