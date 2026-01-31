Đình Bắc thắng giải Bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2026

Một ngày sau khi thắng giải ở cuộc bầu chọn Cầu thủ được yêu thích nhất, Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc tiếp tục giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Đình Bắc khép lại VCK U23 châu Á thật hoàn hảo với nhiều giải thưởng.

Kết quả được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố vào chiều 31-1 sau khi khép lại cuộc bầu chọn cho giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2026. Chân sút số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng cuộc với tỷ lệ áp đảo so với những đề cử còn lại.

Cụ thể, Đình Bắc đạt 72,39% phiếu bầu chọn từ người hâm mộ, vượt qua Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc, 27,38%). Đây là phần thưởng ý nghĩa và xứng đáng với Đình Bắc, sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026. Bàn thắng giúp Đình Bắc thắng giải là pha đánh đầu ngược tung lưới đội U23 UAE trong trận tứ kết. Bàn thắng như tái hiện cú ghi bàn quyết định của Công Vinh đem chiến thắng chung cuộc về cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Đình Bắc với Quả bóng Bạc và Cúp dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc 2025 ở Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Với cá nhân Đình Bắc, chân sút trẻ này đã khép lại VCK U23 châu Á 2026 với hàng loạt giải thưởng. Ngoài việc cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng chung cuộc, Đình Bắc ẵm một loạt danh hiệu, gồm: Vua phá lưới (4 bàn thắng), Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (ghi ở trận thắng U23 Saudi Arabia), Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Trước đó vào cuối năm 2025, anh đã được vinh danh với cú đúp giải thưởng gồm Quả bóng Bạc và Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2025 tại cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Với hàng loạt danh hiệu tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc đang có cú chạy đà ấn tượng trước vòng 12 V-League 2025-2026 mà CAHN sẽ tiếp đón Ninh Bình.

QUỐC CƯỜNG