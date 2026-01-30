Đình Bắc tiếp tục được vinh danh tại VCK U23 châu Á 2026

Chân sút trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được vinh danh từ những thể hiện ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đã thắng ở cuộc bình chọn giải Cầu thủ ấn tượng nhất tại VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc đã có một kỳ tham dự VCK U23 châu Á rất thành công. Ảnh: AFC

Để giành chiến thắng ở cuộc bình chọn này, Đình Bắc đã vượt qua thủ môn số 1 của U23 Trung Quốc là Li Hao mà có thời điểm thủ môn này dẫn đầu với tỷ lệ hơn 80%. Nhưng đến khi cổng bình chọn được khép lại, AFC đã xác định người thắng cuộc là Nguyễn Đình Bắc, người trước đó đã đoạt giải Vua phá lưới.

Đến trước thời hạn bình chọn đóng lại, Đình Bắc có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Theo công bố của AFC vào chiều 30-1, tiền đạo U23 Việt Nam giành tỷ lệ phiếu áp đảo, đạt 86,71%. Li Hao xếp thứ hai với 10,44% số phiếu, trong khi Azaizeh đứng thứ 3 với 2,48%.

Giải thưởng khác cũng đang được AFC mở song song là giải Bàn thắng đẹp nhất, Đình Bắc cũng có tên ở danh sách đề cử với pha đánh đầu ngược tung lưới đội U23 UAE. Anh cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Xiang Yuwang, cũng thuộc U23 Trung Quốc ở cuộc bình chọn này.

Đây quả là VCK U23 đầy thành công của Đình Bắc khi anh đã cùng đội nhà giành Huy chương Đồng, giải Vua phá lưới, danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

QUỐC CƯỜNG