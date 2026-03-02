Kỷ lục khán giả và bàn thắng của Sam Kerr mở màn vòng chung kết nữ châu Á

Australia đã mở màn VCK Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) trên sân nhà với chiến thắng 1-0 trước tuyển Philippines - với sự chứng kiến của đám đông kỷ lục lên đến 44.379 khán giả tại SVĐ Perth.

Khán giả đến kín SVĐ Perth trong ngày khai mạc, một tín hiệu lạc quan

Ngôi sao của Lễ khai mạc AFC Women’s Asian Cup 2026 là ca sĩ Audrey Nuna, thành viên nhóm nhạc KPop Demon Hunters, người đã bắt đầu với 3 bài hát sôi động trước khi quay trở lại dẫn dắt chương trình giải lao cũng rất ấn tượng khác giữa 2 hiệp đấu.

Lễ khai mạc là một lễ hội bóng đá, văn hóa và sự hòa nhập được thể hiện một cách ngoạn mục thông qua thiết kế ánh sáng, pháo hoa và cả dàn nghệ sĩ gồm 260 người. Những nhịp tim riêng biệt đã đại diện cho 12 quốc gia cử đội tuyển nữ đến tham dự.

Khi trận đấu bóng đá đã bắt đầu, không thể không nhắc đến “Ngôi sao” Sam Kerr (đang thuộc biên chế của Đội nữ Chelsea), người vừa trở lại ĐTQG sau 18 tháng nghỉ thi đấu vì bị chấn thương. Chính cô là người đã ghi bàn thắng duy nhất quyết định cục diện thi đấu.

Đội tuyển nữ Australia hiện đang hướng tới ngôi vô địch thứ 2 ở Giải bóng đá nữ châu Á. Họ đã lên ngôi lần đầu tiên hồi năm 2010, đánh bại Đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên trên loạt sút luân lưu 11 mét sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở hiệp chính và hiệp phụ.

VCK diễn ra tại Chengdu ở trên đất Trung Quốc là lần thứ 4 Matildas tham dự AFC Women’s Asian Cup, sau khi bóng đá Australia ly khai Liên đoàn bóng đá châu Đại dương. Còn Kerr hiện đang tham gia VCK giải đấu trong lần thứ 5 của sự nghiệp.

Kerr ghi bàn ở phút thứ 14 sau khi Clare Wheeler thực hiện đường chuyền dài từ cánh phải cho Caitlin Foord, người đã đánh đầu chuyền bóng cho Kerr đang không bị kèm và cô dứt điểm mạnh mẽ vào lưới để ghi được bàn thắng rất là quan trọng cho Matildas!

Đội tuyển nữ Australia lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút thứ 19 - khi đường chuyền của Hayley Raso cho Emily van Egmond thì cô này lại đánh đầu vọt xà. Raso tưởng chừng đã ghi bàn 10 phút sau đó nhưng bị VAR bắt việt vị. Australia kiểm soát bóng tới 88% nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong hiệp 2 khi Australia không còn Kerr ở trên sân đấu, Foord và Wheeler đều bỏ lỡ những cơ hội rất tốt. Cuối trận đấu, Stephanie Catley sút bóng chệch khung thành phút 82 trong khi Amy Sayer bỏ lỡ một cơ hội khác 5 phút sau.

Đội tuyển nữ Australia sẽ di chuyển từ phía Đông sang Tây của đất nước đến với Gold Coast để đá trận thứ 2 vòng bảng gặp Đội tuyển nữ Iran vào thứ Năm tới đây. Trong khi đó thì, Đội tuyển nữ Philippines sẽ gặp Đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Đ.Hg.