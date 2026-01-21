Khi thất bại không làm mất niềm tin

U23 Việt Nam đã chấp nhận một thất bại đậm 0–3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết VCK U23 châu Á 2026 – kết quả khiến hàng triệu cổ động viên không khỏi xót xa nhưng cũng buộc tất cả phải tỉnh táo nhìn nhận thực tế. Trận đấu hội tụ tất cả những gì khắc nghiệt nhất của bóng đá: sai số chiến thuật, chấn thương quan trọng, và đối thủ chuẩn bị kỹ càng đến từng chi tiết.

ảnh: VFF

Các bàn thắng của Peng Xiao (phút 47), Xiang Yuwang (phút 52) và Wang Yudong (phút bù giờ thứ 8) đã ấn định tỷ số, kèm theo chiếc thẻ đỏ của Phạm Lý Đức ở phút 74, khiến đội bóng áo đỏ chơi thiếu người và càng thêm khó khăn. Hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của Trung Quốc với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Hiểu Minh chấn thương nặng phải rời sân sớm, dẫn đến hàng thủ rối loạn và mất thế trận sau khi nhận bàn thua đầu hiệp hai. Dù cố gắng pressing cao hơn, nhưng những sai lầm ở tình huống cố định và sự thiếu ăn ý ở hàng tiền vệ đã khiến chúng ta phải trả giá đắt.

Trên lý thuyết, chỉ một trận thua không thể phủ nhận giá trị của cả một hành trình. Trong hơn nửa tháng qua, đội U23 đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt: toàn thắng vòng bảng, đánh bại những đối thủ khó chịu như UAE hay Saudi Arabia để giành vé bán kết. Đó là chiến dịch đáng tự hào, chứng minh rằng bóng đá trẻ Việt Nam không chỉ xuất hiện ở bản đồ châu lục mà biết cách ghi dấu ấn bằng lối chơi có tổ chức, kỷ luật và đầy bản lĩnh.

Trong bóng đá, thất bại ở một thời điểm không phải thảm họa. Điều quan trọng hơn là tri thức được rèn dũa qua mỗi trận đấu. Thua Trung Quốc hôm nay không phải vì Việt Nam kém — mà bởi Trung Quốc đã tiến bộ rất nhanh, tổ chức phòng ngự kỷ luật và khai thác đúng điểm yếu của ta. Đội bạn pressing cao, đánh vào khoảng trống sau lưng hai biên, và chuyển đổi trạng thái chỉ trong vài nhịp chạm. Mỗi pha tấn công của họ đều được chuẩn bị như một bài học đã thuộc lòng. Khi Việt Nam mất người ở hiệp hai, cục diện gần như không thể cứu vãn: hàng thủ bị kéo giãn, tuyến giữa lộ khoảng trống, và tâm lý bị bóp nghẹt bởi nhịp chơi dồn dập của đối phương.

ảnh: VFF

HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Ứng phó Trung Quốc bất thành là lỗi của tôi với tư cách HLV trưởng". Ông thừa nhận pressing và chuyền bóng ở hiệp một chưa hiệu quả, kế hoạch lật ngược thế trận ở hiệp hai thất bại do chấn thương và mất tập trung. Đây là lời xin lỗi chân thành từ một vị thuyền trưởng mới, nhưng cũng phản ánh sự thật: U23 Việt Nam đã chơi dưới sức, hàng công phụ thuộc quá nhiều vào Nguyễn Đình Bắc (mờ nhạt vì nén đau thi đấu). Đó không chỉ là thất bại về tỷ số, mà là một bài kiểm tra về bản lĩnh chiến thuật và khả năng thích ứng — thứ mà bất kỳ nền bóng đá nào muốn vươn tầm đều phải trải qua.

HLV Kim Sang-sik họp báo tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Ảnh: AFC

Giờ đây, trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc không còn là cuộc đua danh vị, mà là thử thách về tinh thần. Ngã ở đâu, thì đứng lên ở đó. Sau một thất bại nặng nề, cách U23 Việt Nam bước ra sân mới là câu trả lời thật sự cho bản lĩnh của họ. Liệu họ có dám chơi với sự tự tin như trước, dám cầm bóng, pressing và dám tấn công để bảo vệ triết lý mà mình đã theo đuổi suốt giải? Hay sẽ lựa chọn an toàn, cầu toàn trong nỗi sợ thua tiếp?

Đó chính là giới hạn cần được vượt qua – giới hạn trong tâm lý và trong niềm tin của một thế hệ trẻ. Bởi thắng lợi lớn nhất của bóng đá không phải là chiếc cúp, mà là cách một đội bóng không đánh mất mình sau khi gục ngã.

Thua một trận đấu – điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu giữ được tinh thần, học đúng từ sai lầm và tiếp tục chiến đấu với sự tỉnh táo, U23 Việt Nam vẫn thắng trong cả một chiến dịch. Và nếu một ngày nào đó, họ trở lại đỉnh châu Á, người ta sẽ hiểu rằng chiến thắng ấy đã bắt đầu từ chính thất bại này.

HỒ VIỆT