Tranh hạng ba giải Bóng đá U23 châu Á 2026 Việt Nam - Hàn Quốc (22 giờ ngày 23-1): Khó khăn chờ đón

Sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc trong trận đấu dự báo nhiều thách thức chờ đón đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Hai tuyển thủ Đình Bắc (số 7) và Minh Phúc được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc (ẢNH: TED TRẦN)

Khu vực phòng ngự, vốn là điểm tựa của U23 Việt Nam từ đầu giải, đang lộ nhiều lỗ hổng vì thiếu vắng hai trụ cột là Lý Đức và Hiểu Minh. Việc tìm cầu thủ lấp vào chỗ của hai trung vệ này rất khó, dù HLV Kim Sang-sik vẫn còn sự phục vụ của các trung vệ Đức Anh và Văn Hà.

Chuyên gia bóng đá Dương Vũ Lâm (nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) nhận xét: “Văn Hà và Đức Anh chưa xuất hiện nhiều ở các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quốc nội, dẫn đến kinh nghiệm thi đấu của họ hạn chế so với Hiểu Minh hay Lý Đức. Điều đó cho thấy lực lượng của U23 Việt Nam khá mỏng, nhất là ở hàng phòng ngự”.

Những khó khăn kể trên đặt ra thử thách cực lớn cho U23 Việt Nam trong cuộc so tài với U23 Hàn Quốc. U23 Hàn Quốc sở hữu đội hình đồng đều, thậm chí còn mạnh hơn so với U23 Trung Quốc, đối thủ chúng ta gặp ở bán kết.

U23 Việt Nam đối diện nhiều thử thách trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc (ẢNH: THANH QUỐC)

Nhà cầm quân Kim Sang-sik chắc chắn sẽ tận dụng hết nguồn lực tốt nhất hiện tại cho trận tranh hạng ba với tâm thế không còn gì để mất. “Họ cũng sẽ nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, nên chúng ta sẽ rất khó đá. Trong khi đó, càng đến những trận đấu cuối giải, cầu thủ U23 Việt Nam sẽ sa sút về mặt thể lực, nên khó khăn sẽ càng chồng chất. Đấy là lý do buộc U23 Việt Nam phải tính toán rất kỹ cho trận đấu với U23 Hàn Quốc. Có thể một lần nữa tại giải năm nay, chúng ta sẽ thay đổi hẳn về lối chơi, đặt sự an toàn lên trên hết”, ông Dương Vũ Lâm nhận định thêm.

Ở trận bán kết vừa rồi, nhiều vị trí của U23 Việt Nam có dấu hiệu sa sút về thể lực do mật độ thi đấu dày từ đầu giải. Một số cầu thủ thi đấu liên tục, trong khi càng vào sâu thì chất lượng từ các đối thủ càng gia tăng. Trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vì thế không dễ dàng chinh phục đối với thầy trò ông Kim Sang-sik.

QUỐC CƯỜNG