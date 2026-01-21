Lãnh đạo VFF đến thăm, động viên Hiểu Minh

Hậu vệ Hiểu Minh bị chấn thương nặng trong trận Bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, chấn thương buộc anh sẽ phải nghỉ dài hạn để điều trị. Ngày 21-1, lãnh đạo VFF đã đến thăm và động viên cầu thủ này.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch Nguyễn Trung Kiên đến thăm hậu vệ Hiểu Minh.

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Hiểu Minh giữ vững tinh thần, yên tâm điều trị và phục hồi. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản. Nhân dịp này, thay mặt thường trực VFF, ông đã trao quà động viên, và kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của trung vệ trẻ giàu triển vọng.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Hiểu Minh khẳng định vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự. Anh được HLV Kim Sang-sik bố trí đá chính cả 4 trận trước khi gặp chấn thương, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới. Ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Hiểu Minh là trụ cột của hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Theo kế hoạch, sau khi trở về nước, Nguyễn Hiểu Minh sẽ được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng. Chấn thương của Hiểu Minh cũng làm cho BHL Câu lạc bộ PVF âu lo khi hậu vệ này là trụ cột của hàng phòng ngự của đội bóng đang chật vật tranh trụ hạng ở V-League mùa này.

CAO TƯỜNG