HLV Kim Sang-sik: “Hành trình của U23 Việt Nam chưa kết thúc”

U23 Việt Nam đã kết thúc chuỗi 15 trận bất bại khi để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc trong trận Bán kết. Trận thua đáng tiếc và các cầu thủ cũng đã làm hết sức, HLV Kim Sang-sik đã nhận trách nhiệm về trận thua đậm này.

Văn Khang nỗ lực đi bóng trước sự bám sát của cầu thủ U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

“Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ Việt Nam, cả những người có mặt trên sân và những người theo dõi qua truyền hình, vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Tôi cũng muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng, ngay cả khi phải thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Hành trình của chúng tôi tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”, ông Kim nói.

Lý giải về việc U23 Việt Nam để thủng lưới ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận: “Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”.

Dù không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch, HLV Kim khẳng định U23 Việt Nam vẫn có quyền tự hào: “Chúng tôi đã chứng minh rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Các cầu thủ của tôi có thể không phải là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng bằng lối chơi tổ chức và tinh thần đồng đội gắn kết, họ đã cùng nhau đi đến bán kết”.

Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện: “Tôi hài lòng với tinh thần, sự kỷ luật và nỗ lực của toàn đội từ đầu giải đến nay. Tuy nhiên, sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ còn phải cải thiện rất nhiều mặt để có thể vươn lên những tầm cao mới”.

Thua trận này, U23 Việt Nam sẽ tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22 giờ ngày 23-1.

ĐOÀN NHẬT