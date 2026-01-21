U23 Việt Nam sẽ dốc sức cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã không thể đi đến trân chung kết như hy vọng khi để thua U23 Trung Quốc ở trận tranh Bán kết. Hậu vệ Lý Đức đã bày tỏ lời xin lỗi đến người hâm mộ về tấm thẻ đỏ.