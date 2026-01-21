Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam sẽ dốc sức cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã không thể đi đến trân chung kết như hy vọng khi để thua U23 Trung Quốc ở trận tranh Bán kết. Hậu vệ Lý Đức đã bày tỏ lời xin lỗi đến người hâm mộ về tấm thẻ đỏ.

Đình Bắc đến động viên đồng đội sau trận đấu. Ảnh: AFC
Đình Bắc đến động viên đồng đội sau trận đấu. Ảnh: AFC
Dù rất cố gắng trong trận Bán kết, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam không thể giành vé vào Chung kết khi để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở trận Bán kết. Ảnh: AFC
HLV Kim Sang-sik đã nhận trách nhiệm về trận thua này, ông cho biết hành trình của đội tại giải đấu này chưa kết thúc, và toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc”. Ảnh: AFC
Ông Kim nói thêm: "Ngoài yếu tố chấn thương, toàn đội đã thiếu tập trung trong tình huống phạt góc, dẫn đến bàn thua sớm. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến chúng tôi không thể duy trì được thế trận như mong muốn”. Ảnh: TED TRẦN
Chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu, hậu vệ Lý Đức đã xin lỗi người hâm mộ về tấm thẻ đỏ của mình trong trận này. "Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Tôi xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người luôn ủng hộ U23 Việt Nam”, Lý Đức viết. Ảnh: AFC
Toàn đội sẽ nhanh chóng vượt qua để trở lại cùng tinh thần tốt trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc vào tối 23-1. Ảnh: AFC
Đông đảo cổ động viên Việt Nam đã đồng hành cùng đội nhà tại Saudi Arabia. Ảnh: AFC
