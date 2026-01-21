U23 Việt Nam thua trận đầy nuối tiếc

Dù đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và nỗ lực hết mình, nhưng tiếc rằng chấn thương nặng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khiến hàng phòng ngự U23 Việt Nam bị xáo trộn, qua đó dẫn đến thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đón nhận thất bại tiếc nuối tại trận bán kết U23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

So với trận thắng U23 UAE ở vòng tứ kết, HLV Kim Sang-sik có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát, khi tung Nguyễn Công Phương vào sân đá chính thay cho Lê Viktor. U23 Việt Nam đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Alex King (người Australia). Mất hai phút để Phạm Minh Phúc xuất hiện trong vòng cấm rồi tung ra pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

Sau thời gian đầu bắt nhịp hưng phấn, Khuất Văn Khang cùng đồng đội trở lại với lối chơi phòng ngự phản công. U23 Trung Quốc dù có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng lại gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Xuyên suốt cả hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn kiên định với lối chơi an toàn bên phần sân nhà, rình rập cơ hội tổ chức phản công. Phút 24, tốc độ của Nguyễn Xuân Bắc buộc Hu Hetao phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi trước vòng cấm U23 Trung Quốc. Từ đó, Văn Khang sút phạt ghim bóng vào góc xa buộc thủ môn Li Hao phải bay người hết cỡ cản phá. Hai phút sau, Li Hao tiếp tục đẩy bóng trước cú dứt điểm của Công Phương.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng. ẢNH: AFC

Đang tạo ra thế trận an toàn thì đến phút 33, U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng ở đầu gối phải, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Đức Anh. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng để khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung chân sút chủ lực Nguyễn Đình Bắc vào sân. Tuy nhiên, việc không còn Hiểu Minh trên sân khiến hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam xuất hiện sự lúng túng, dẫn đến 2 bàn thua trong khoảng từ phút 48 đến 52.

Ở bàn thua đầu tiên, Bao Shengxin từ quả phạt góc bên cánh trái đã treo bóng vào trong để Peng Xiao thoát khỏi sự đeo bám của Xuân Bắc rồi đánh đầu ở góc gần, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Còn ở bàn thua thứ hai, hàng phòng ngự U23 Việt Nam thiếu sự quyết liệt trong khâu kèm người, mở ra thời cơ cho Xiang Yuwang thoải mái dứt điểm hạ gục thủ môn Trung Kiên.

U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực trước U23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

Hai bàn thua choáng váng đã ảnh hưởng đến tâm lý của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik tung vào sân tất cả những tiền đạo mà ông có trong tay. Phút 73, U23 Việt Nam may mắn thoát bàn thua thứ 3, khi công nghệ VAR can thiệp để trọng tài Alex King xác định Li Zhenquan rơi vào thế việt vị. Dẫu vậy, cũng từ tình huống này, trung vệ Phạm Lý Đức phải nhận thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội Abuduwaili.

Chỉ còn thi đấu với 10 người trong thời gian còn lại, U23 Việt Nam càng gặp khó khăn hơn trong việc triển khai tấn công. Trước khi trận đấu khép lại, Wang Yudong đã điền tên lên bảng tỷ số, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc.

Người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Không tiến vào được trận chung kết, U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22 giờ ngày 23-1, quyết tâm giành tấm huy chương đồng làm món quà tri ân người hâm mộ.

