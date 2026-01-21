Trung vệ Hiểu Minh nhập viện, bố mẹ ở nhà bỏ dở trận đấu

Tại sân đình làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, Hà Nội), nơi người dân địa phương tập trung theo dõi trận bán kết U23 châu Á 2026 qua màn hình lớn, ông Nguyễn Tiến Quang và bà Nguyễn Thanh Hà, bố mẹ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, đã không thể nán lại đến hết trận.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. ẢNH: TRÍ CÔNG

Khi đồng hồ điểm phút 35, hai ông bà cùng các thành viên khác trong gia đình lặng lẽ rời sân đình để trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu, ánh mắt không giấu được sự lo lắng cho tình trạng chấn thương của con trai. Các cổ động viên ở cũng liên tục theo dõi thông tin cập nhật về Hiểu Minh, đồng thời gửi lời động viên tới gia đình anh.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Xiang Yuwang bên phía U23 Trung Quốc, Hiểu Minh tiếp đất không thuận lợi và ngay lập tức đổ gục xuống sân. Trung vệ mang áo số 4 ôm chặt đầu gối phải, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Các đồng đội nhanh chóng ra hiệu cho HLV Kim Sang-sik thay Nguyễn Đức Anh vào sân.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng, đội ngũ y tế của Ban Tổ chức lẫn U23 Việt Nam đã lập tức đưa Hiểu Minh rời sân và chuyển thẳng đến bệnh viện sở tại để kiểm tra. Cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND có nguy cơ cao gặp chấn thương liên quan đến dây chằng đầu gối phải, một dạng chấn thương có thể khiến Hiểu Minh khép lại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và ảnh hưởng đến mùa giải 2025-2026.

Mức độ chấn thương cụ thể của Hiểu Minh được xác định sau khi cầu thủ này thực hiện chụp MRI. Từ đó, đội ngũ y tế của U23 Việt Nam sẽ đưa ra kết luận chính thức để ban huấn luyện có phương án điều chỉnh nhân sự phù hợp, đồng thời xây dựng lộ trình điều trị cho cầu thủ sinh năm 2004.

HỮU THÀNH