Thủ môn Trung Kiên: U23 Việt Nam quyết tâm giành hạng ba châu Á 2026

Còn đó những tiếc nuối sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc tại trận bán kết, thủ môn Trần Trung Kiên hứa sẽ cùng U23 Việt Nam xốc lại tinh thần để hướng đến tấm huy chương đồng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn Trần Trung Kiên động viên các đồng đội. ẢNH: AFC

“U23 Việt Nam sẽ cố gắng hồi phục và giữ vững quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng tại Giải U23 châu Á 2026”, thủ môn Trung Kiên chia sẻ sau trận đấu vào rạng sáng 21-1 (giờ Việt Nam).

Anh tiếp lời: “Hôm nay, U23 Trung Quốc đã thi đấu với lối chơi hoàn toàn khác so với các trận trước. Họ phòng ngự chặt chẽ và tấn công sắc bén”.

Dù hành trình của U23 Việt Nam không thể tiến đến trận chung kết, nhưng Trung Kiên vẫn là số ít tuyển thủ thi đấu tốt ở cuộc so tài với U23 Trung Quốc. Xuyên suốt hiệp 1 và thời điểm cuối trận bán kết, khi U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và để lộ khoảng trống phía sau, thủ môn của HAGL đã có nhiều pha cứu thua, ra vào hợp lý để giải nguy cho đội nhà.

Theo thống kê Flashscore, Trung Kiên đã có 4 lần cứu thua, có tỷ lệ chuyền chính xác 83%.

Trung Kiên cứu thua cho U23 Việt Nam. ẢNH: AFC

Sau trận đấu, Trung Kiên cùng các đồng đội tiến thẳng về phía khu vực khán đài có cổ động viên Việt Nam để gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ, đồng hành không ngừng dành cho U23 Việt Nam. Đồng thời, thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22 giờ ngày 23-1, nhằm phấn đấu đoạt tấm huy chương đồng tri ân người hâm mộ nước nhà.

Trong khi đó, lần lượt tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, trung vệ Nguyễn Nhật Minh... đã đăng tải lời xin lỗi lẫn tự động viên bản thân trên trang cá nhân. Phía dưới bài đăng, người hâm mộ gửi lời an ủi và khích lệ tinh thần các tuyển thủ U23 Việt Nam hướng tới trận tranh hạng ba.

HỮU THÀNH