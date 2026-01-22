U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn sau thất bại

Thua U23 Trung Quốc ở trận Bán kết giải bóng đá U23 châu Á 2026 thực sự không quá bất ngờ đối với người hâm mộ U23 Việt Nam, bởi vào đến vòng này thì đội nào cũng có thế mạnh riêng. Người hâm mộ hụt hẫng chính ở tỷ số và những bàn thua đến khá dễ dàng từ sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự.

Điều đầu tiên là khác với tiền vệ và tiền đạo, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam không có nhiều lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik, ông gần như mặc định bộ ba hậu vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Đây là những gương mặt chủ lực góp phần cùng thủ môn Trung Kiên tạo nên một hàng thủ vững vàng cho U23 Việt Nam từ đầu giải. Đến trận bán kết, Hiểu Minh bị chấn thương làm hệ thống phòng ngự chao đảo.

Khuất Văn Khang trong pha tranh bóng cùng cầu thủ Trung Quốc (ẢNH: TED TRẦN)

Sự thay người bắt buộc cũng nằm ngoài tính toán của ban huấn luyện, từ độ chênh giữa vị trí đá chính và dự bị ở hàng phòng ngự dẫn đến việc thiếu đồng bộ trong việc tổ chức kèm người, bọc lót. U23 Trung Quốc chỉ chờ có thế khi các chân sút của họ tận dụng tốt các cơ hội có được. Hai bàn thua đầu tiên đều có sự thiếu tập trung của các hậu vệ U23 Việt Nam. Đặc biệt là ở bàn thua thứ hai, nhiều cầu thủ phòng ngự Việt Nam như đứng nhìn bóng, mở ra cơ hội cho cầu thủ đối phương đủ khoảng trống để ghi bàn vào lưới thủ môn Trung Kiên.

U23 Trung Quốc trội hơn? Rõ ràng là họ đã có sự chuẩn bị rất tốt và cách vận hành chiến thuật rất hiệu quả, không để dính bài phản công từ U23 Việt Nam. Do vậy, chiến thắng dành cho Trung Quốc là điều hợp lý. Với U23 Việt Nam, ngoài yếu tố thiếu trụ cột vì chấn thương còn ở việc thể lực bị ảnh hưởng qua 4 trận đấu với mật độ 3 ngày/trận trước đó.

Để tính toán cho 1 giải đấu thì việc lên kế hoạch con người có tính chiều sâu, đồng bộ và thể lực là rất quan trọng. Tiếp đến là việc tiếp cận trận đấu. Không chơi tấn công quen thuộc như từ đầu giải mà U23 Việt Nam chọn đá thận trọng và an toàn. Sau bàn thua đầu tiên, các cầu thủ có biểu hiện tâm lý dao động, không thể xốc dậy đội hình. Đến khi Lý Đức lãnh thẻ đỏ thì coi như mọi thứ kết thúc vì hàng thủ đánh mất sự chắc chắn cần thiết.

Thua trận bán kết chưa hẳn đã kết thúc với U23 Việt Nam. Nhưng rõ ràng đây là bài học lớn cho các cầu thủ trẻ trong hành trình tiến vào tương lai, đặc biệt là khi họ sẽ trở thành thế hệ tiếp nối ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Xiang Yuwang bên phía U23 Trung Quốc ở phút 35, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tiếp đất không thuận lợi và ngay lập tức đổ gục xuống sân. Sau đó, Hiểu Minh được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ chẩn đoán đứt dây chằng chéo sau, đối diện với nguy cơ nghỉ thi đấu từ 6-9 tháng để chữa trị và hồi phục, đồng nghĩa với việc anh phải vắng mặt ở phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

ĐOÀN MINH XƯƠNG, Chuyên gia bóng đá