U23 Việt Nam gặp lại trọng tài Alexander George King ở trận tranh hạng ba

Trọng tài người Australia Alexander George King, người vừa bắt chính trong trận Bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc có tên trong tổ trọng tài tham gia điều hành trận tranh hạng ba. Lần này, ông sẽ đóng vai trọng tài thứ tư.

AFC đã công bố tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Qua đó, trọng tài người Kuwait Abdullah Al Jamali sẽ chính. Hỗ trợ cho trọng tài Abdullah Al Jamali là hai trợ lý biên gồm ông Ali Jraq (Kuwait) và ông Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman). Trọng tài thứ tư là ông Alexander George King (Australia). Trọng tài phụ trách phòng VAR là ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE), trợ lý là trọng tài người Thái Lan, Sivakorn Pu-Udom giữ vai trò trợ lý.

Trọng tài Abdullah Al Jamali sinh năm 1992, được phong cấp FIFA từ năm 2019. Ông là trọng tài có nhiều kinh nghiệm và thường xuyên được AFC tin tưởng, giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn của châu lục.

Khuất Văn Khang trong pha tranh bóng cùng cầu thủ Trung Quốc ở trận bán kết. Ảnh: AFC

Điều thú vị là trọng tài này nổi tiếng là “mát tính” khi tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới chỉ rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ trong 80 trận bắt chính, ngoài ra là 80 thẻ vàng. Như vậy, trọng tài người Kuwait chỉ rút ra 0,012 thẻ đỏ/trận và 1 thẻ vàng/trận. Thông số cho thấy ông không phải là một người nghiêm khắc trên sân.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23-1 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, cuộc gặp gỡ thú vị giữa HLV Kim Sang-si và đội bóng quê hương.

CAO TƯỜNG