Trung vệ Hiểu Minh: Mong người hâm mộ bao dung, thấu hiểu U23 Việt Nam

Trong tâm thư gửi người hâm mộ, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh nghẹn ngào mong người hâm mộ nước nhà bao dung và thấu hiểu cho U23 Việt Nam sau thất bại tiếc nuối tại trận bán kết U23 châu Á 2026.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh viết tâm thư gửi đến người hâm mộ Việt Nam

Chiều 21-1 (giờ Việt Nam), sau ổn định về mặt tinh thần cũng như sức khỏe, Hiểu Minh đã thông qua trang cá nhân viết tâm thư đầy xúc động gửi tới người hâm mộ nước nhà.

Theo Hiểu Minh, khoảnh khắc anh bật khóc rời sân ở trận đấu với U23 Trung Quốc không chỉ xuất phát từ nỗi đau thể xác. Điều khiến trung vệ của U23 Việt Nam đau đớn hơn cả là cảm giác tiếc nuối khi không thể chiến đấu đến phút cuối, không thể cùng đồng đội bảo vệ màu cờ sắc áo, vốn là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. “Em tiếc vì không thể tiếp tục ở lại sân, không thể cống hiến trọn vẹn cho U23 Việt Nam”, Hiểu Minh trải lòng.

Hiểu Minh viết: “Kết quả của trận đấu vừa qua là điều không ai trong toàn đội mong muốn. Chúng em đã bước vào sân với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng. Dù vậy, bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Em mong quý khán giả hãy bao dung và thấu hiểu hơn, gửi những lời động viên để toàn đội có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm”.

Hiểu Minh bật khóc khi dính chấn thương nặng. ẢNH: AFC

Bên cạnh đó, Hiểu Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, ông bà, bố mẹ, bạn bè, những người luôn âm thầm ở phía sau, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh trên hành trình theo đuổi đam mê sân cỏ. Anh cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, những lời hỏi thăm và động viên từ người hâm mộ trên khắp Tổ quốc.

Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc, Hiểu Minh trong một pha chắn bóng đã tiếp đất lỗi, dính chấn thương nghiêm trọng và rời sân ở phút 35. Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải.

Hiểu Minh chia sẻ, sau khi U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, anh sẽ trở về nước để tiến hành phẫu thuật. Trung vệ sinh năm 2004 khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với ý chí và quyết tâm cao nhất, hướng tới ngày trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Khép lại tâm thư, Hiểu Minh gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam, xem đó là nguồn động lực lớn lao giúp anh vững vàng vượt qua chấn thương và thử thách lớn nhất trong sự nghiệp.

HỮU THÀNH